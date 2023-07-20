İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki Karaada Adası'nda yardım talebinde bulunan 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 20.07.2023 - 23:01
İzmir açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaada Adası üzerinde bir grup yabancı uyruklu olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Karaada'daki 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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