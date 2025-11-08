Cumhuriyet Gazetesi Logo
İzmir açıklarında can pazarı... 24 düzensiz göçmen kurtarıldı!

8.11.2025 08:41:00
ANKA
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 6 Kasım saat 11.30 sıralarında, Seferihisar açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bottaki 24 düzensiz göçmen (beraberinde 40 çocuk) güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.

İlgili Konular: #İzmir #düzensiz göçmen #Sahil Güvenlik Komutanlığı

