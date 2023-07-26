İzmir açıklarında geri itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, Karaburun açıklarında da 50 göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 14 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Karaburun açıklarında da Sahil Güvenlik Gemisi tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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