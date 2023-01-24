İzmir açıklarında itilen 114 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Çeşme, Dikili ve Urla ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 114 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 50 düzensiz göçmeni kurtardı.
Dikili ve Urla ilçesi açıklarında da yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı ile lastik bottaki 64 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 13 yaşında öz babası tecavüz etti
- Süresiz şekilde iptal edildi
- Fatih Terim, Guardian'da jüri olan ilk Türk oldu
- Bahçeli'den gazeteciye Sinan Ateş azarı
- Özlem Türeci ve Uğur Şahin ülkeyi terk ediyor
- Bakan Nebati borç yapılandırmanın ayrıntılarını açıkladı
- Kaftancıoğlu sözlerine açıklık getirdi
- Seçim rüşvetleri sürüyor
- Fenerbahçe'den Galatasaray'a 28 şampiyonluk çağrısı!
- 'Güvenmiyoruz arkadaş bu kadar açık'