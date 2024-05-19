İzmir Adliyesi’nde avukata polis şiddeti

Yayınlanma: 19.05.2024 - 12:25

Güncelleme: 19.05.2024 - 12:25

İzmir Barosu’n kayıtlı avukat Mansur Burak Baykurt, İzmir Adliyesi’nde polis şiddetine maruz kaldığını söyledi.

Yaşadığı olayı ANKA Haber Ajansı’ndan Fatih Özkılınç’a anlatan Av. Baykurt, “Cuma günü 14:45'te İzmir Adliyesi Merkez Binası'nda sorgu sırası beklemekteyken CMK görevlendirilmesiyle atanan bir meslektaşımız görevlendirmesinde birazcık gecikmede bulunmuş. Kendisi geç kaldıktan sonra geldiğinde adliyeye orada bu görevli bulunan polisler tarafından kendisine ilk önce sözlü sitemler başlamış, sözlü sitemler akabinde bağırma ve sözlü şiddete varan bir noktaya ulaşmıştır. Ben de kenarda bu durumu gözetlerken polislerin iyice sayısının artması meslektaşa sözlü şiddetinin giderek artması sebebiyle müdahalede bulundum. Bu sırada koridorda bulunan hakim ve savcıların korumaları ve mübaşirler tarafından sürekli olarak çıkıp meslektaşımıza bir uyarıda bulunuyordu. Aslında defalarca orada polislerin bağırmasından kaynaklı uzayan bir konuda meslektaşımız mağdur edildi. Bunun peşinden ben de artık gelen hakimin yakın korumasına aslında burada sıkıntının uzamasının sebebinin orada bulunan polislerin sürekli olarak bağırması, meslektaşa sesini yükseltmesi olmasından dolayı olduğunu söyledim. Ben bunu söylememle birlikte meslektaşımıza ilk sözlü şiddette bulunan polis bu sefer bana doğru yöneldi” diye konuştu.

“AVUKAT BOZUNTUSU, TERBİYESİZ, LAN GİBİ İFADELERE MARUZ KALDIK”

Tartışmada yaşanan diyalogları da paylaşan avukat, “'Sen kimsin? Sen kime karışıyorsun? Senin burada işin ne? Sen ne vazifeyle buraya gelip bu müdahalede bulunuyorsun?' diye bağırmaya başladı. Ben bu bağırmadan sonra bana bağıramayacağını, meslektaşımı koruduğumu söyledim. Peşinden orada bulunan koridorda yaklaşık 15-20 polis vardı. Birisi omzumdan tuttu, biri kolumdan tutup beni çekti. Kendilerini bunu yapmamaları gerektiğini söylediğimde aslında orada hakim ve savcının odası varken kendileri bunları duyarken kimse dışarı çıkmadı. Polisler beni oradan uzaklaştırdı. Savcının yakın koruması geldi, duruşma salonundan uzaklaştırdı. Bu sırada sürekli olarak hakarete uğradım. 'Avukat bozuntusu', 'terbiyesiz', 'lan' gibi kelimelerle defalarca maruz kalmış bulunduk. Ne yazık ki böyle bir vahim olaydı. Avukatların yargının kurucu unsuru olduğu unutuluyor. Geçtiğimiz hafta da Antalya ilinin Kaş ilçesinde bir olay yaşandı. Orada bir meslektaşımız adliyenin tuvaletini kullandığı esnada ilçenin Cumhuriyet başsavcısının koruma polisleri tarafından meslektaşımız tuvaletten çıkarıldı. Ne yazık ki yakın geçmişte bu olaylar sık sık artmaya başladı. Mesleğin itibarsızlaştırılmasıyla birlikte avukatların bu şekilde, bu tarz yaşanan olaylar gittikçe artıyor" ifadelerini kullandı.

“POLİSLER HAKKINDA SUÇ DUYURSUNDA BULUNACAK”

Yaşanan olay sonrasında meslektaşlarıyla birlikte bir tutanak tuttuklarını da belirten Avukat Baykurt, "Biz ilk öncelikle bir tutanak tuttuk. O esnada orada bulunan yaklaşık 5-6 meslektaşımız kendisi zaten hemen gelip bir tutanak tutup yardımcı olmak, şikayetçi olmak istediklerini belirttiler. Biz tutanağımızı tuttuk. Önümüzdeki hafta içerisinde şikayetçi olacağız. Aynı zamanda o esnada orada bulunan bizim de daha önce gittiğimiz ifadeler ve görevlendirmeler neticesinde simaen tanıdığımız polisler gelip aslında benden rica ettiler. Polislerin yanlış bir harekette bulunduğunu, yapılmaması gereken... Herkesin gergin olduğu, iş çerçevesinde bu tarz sıkıntıların yaşanabileceği için 'tutanağı yırtalım, şikayetçi olmanıza gerek yok. Gelin bir konuşalım' şeklinde söylemde bulundular. Gerçi bana bu söylemleri söyleyen, ileten, bağıran polislerden böyle bir talep olmadı ama orada bulunan polislerden böyle bir şey oldu. Ne yazık ki yardımcı olamayacağımı söyledim. Çünkü bu şahsi bir olay değil. Bu avukatlık mesleğinin itibarsızlaştırılmasıyla birlikte avukatlara karşı sıkça yaşanan bir olay. Bu sebeple şikayetten vazgeçemeyeceğimi söyledim. Önümüzdeki hafta da bu polisler hakkında şikayette bulunacağız" dedi.