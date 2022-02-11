İzmir AKM, polis merkezi olmayacak
İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, depremde hasar gören İl Emniyet Müdürlüğü binasının geçici olarak Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) taşınma planına karşı itirazlar nedeniyle, Çankaya’daki Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne taşınacaklarını söyledi.
Depremde hasar gören İzmir İl Emniyet Müdürlüğü binasının, geçici olarak AKM’ye taşınmasının gündeme gelmesi ve ardından gelen açıklamaların ardından yeni bir gelişme yaşandı.
İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmirli gazetecileri Emniyet Müdürlüğü’nde kabul etti. Şahne, yeni İzmir İl Emniyet Müdürlüğü binasının Alsancak’taki eski Sümerbank arazisinde inşa edileceğini açıkladı. Geçici olarak taşınılacak yerin belli olduğunu aktaran Mehmet Şahne, “Şimdi yeni bir yer tespit edildi. Çankaya’da Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün bulunduğu binaya taşınacağız. Asıl binamız yapılınca da yeni binamıza geçeceğiz. İzmir’e çok yakışacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.
300 personeli bulunan Emniyet Müdürlüğü binasının AKM’ye taşınma kararı sanatçılar, STK’ler ve milletvekillerinin tepkisine neden olmuştu. Eylem yaparak karardan vazgeçilmesi istenmişti.
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