İzmir Atatürk Lisesi mezunlarından ihale isyanı

Yayınlanma: 26.08.2024 - 14:05

Güncelleme: 26.08.2024 - 14:05

Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında imzalanan protokolün ardından İzmir’in birçok ilçesinde çok sayıda okulun duvarı, açık ve kapalı spor sahaları ve otopark olarak kullanılmak üzere bahçeleri 5’er yıllık olmak üzere kiralama ihalesine çıkarıldı. İhaleler 26-28 Ağustos tarihlerinde yapılacakken İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği, ihale öncesi Milli Eğitim İzmir İl Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Açıklamaya CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili İbrahim Akın, önceki dönem CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de katıldı. İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği, okul ihalelerinin iptal edilmesi için iktidara seslendi.

“ATATÜRK'ÜN ADINI GURURLA TAŞIYAN BİR EĞİTİM KURUMUDUR”

İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç, “Okulumuz 1888 den bu yana eğitim vermekte olan, kentsel sit alanı içinde yer alan, Türkiye çapında tarihi okullar vasfına haiz köklü bir eğitim kurumu olup, bugüne kadar gerek lise eğitimi, gerek üniversite yerleştirmedeki başarıları, ulusal ve uluslararası pek çok kültürel, sportif ve bilimsel alanlardaki şampiyonlukları ile kamuoyu gündeminde ayrıcalıklı bir yere sahip, cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün adını gururla taşıyan bir eğitim kurumudur. Son iki yılın üniversite sınav birincileri okulumuzdan çıkmış, özel okullar pençesindeki eğitim sistemimiz içerisinde okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüz akı ve gurur kaynağı olmuştur” dedi.

“CİDDİ ENDİŞELERİMİZ VAR”

Okulun tarihi boyunca yetiştirdiği önemli isimlere dikkat çeken Saraç, “4 Mayıs 1919'da İzmir'in işgaline karşı ilk direniş kararını alan, ilk bildiriyi hazırlayan ve Maşatlık mitingini yapanlar da bu okulun evlatlarıdır. Okul idaremizin, Okul Aile birliğimizin ve diğer paydaşlarımızın çabalarıyla Okulumuzun adı bugüne kadar herhangi bir şekilde adli bir olaya karışmamış, güvenlik sorunu yaşanmamış, narkotik başta olmak üzere hiçbir kriminal hadiseye rastlanmamıştır. Yönetmelik değişikliklerine kadar okulumuzun gelir getirici kaynakları Okul Aile Birliğimiz ve okul idaremizin kontrolünde son derece başarılı bir şekilde yönetilmiş, elde edilen gelirlerle okulun ve öğrencilerimizin ihtiyaçları karşılanmıştır. Gündüzlü ve yatılı kız/ erkek öğrenciler ile toplamda 1500'e yakın öğrencinin eğitim aldığı okulumuzda karma eğitim uygulanmakta, Okulumuz yerleşkesinde bir adet kız, bir adet erkek öğrenci yurdu hizmet vermektedir. Bu bilgiler ışığında yapılması düşünülen ihale hakkında çok ciddi endişelerimiz bulunmaktadır” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLER KORUMASIZ KALACAK”

Murat Saraç, yaşanabilecek sorunlara dikkat çekerek, “Özellikle tüm Türkiye'de kamuoyunun gözünde otopark işletmeciliği konusunda genel anlamda bir tereddüt ve çekincelerin bulunduğu ortamda ihale yoluyla eğitim kurumunun içine dahil edilecek üçüncü kişi ya da firmaların okulun güvenliğini, yapısını, eğitimin fiziki ve sosyal şartlarını tehlikeye düşürebilecek vasıflara sahip olabilecekleri, öğrenci temelli bir ilim ve irfan yuvasının bütünlüğünü zedeleyecekleri, ihale şartnamesinde belirtildiği üzere okul idaresinin yetkisi ve kontrolü dışında 17.00-07.00 saatleri arasında işletmecilik yapılarak okulda yer alan kız ve erkek öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin korunmasız kalacağı, her çeşit tehlikeye maruz kalabilecekleri, okulda narkotik olayların ve adli vakaların başlayabileceği kuvvetle muhtemeldir. Bu bir eğitim kurumu için asla kabul edilemez bir durumdur. Ayrıca spor salonunun ve halı sahaların daimi bir şekilde ve uzun süreli kiraya verilmesi de bu alanlardan okul öğrencilerinin yeterince yararlanamayacağı, kiralayanlarca bu kullanımların engelleneceği endişesini doğurmaktadır” ifadelerini kullandı.

KRİMİNAL VE NARKOTİK TEHLİKE

“Eğitim yerleşkelerinin amacı, bu alanlarda eğitim gören öğrencilerin huzur ve emniyetini sağlayacak daha iyi ve çağdaş şartlarda eğitim almalarını temin edecek her türlü alan ve olanakların yaratılmasıdır” diyen Saraç, “Belirtilen alanların şartnamede yer alan koşullar altında üçüncü şahıslara kiraya verilmesi, yukarıdaki amaçların gerçekleşmesine mani olacağı gibi gerek gündüzlü öğrencilerin gerekse yatılı öğrencilerin, bugüne kadar okulumuzda rastlanmamış kriminal ve narkotik tehlikelere maruz kalmalarına sebep olacaktır. Ayrıca daha önceki yönetmeliklerin ve anlayışın aksine hazırlanan yetersiz ihale şartnamesi gereği tüm gelirlerin Milli Eğitim Bakanlığı hesabına aktarılacak olması ve okullara görünürde hiçbir pay ayrılmaması nedeniyle okulların bu ihalelerden yararlanması bir yana, üstüne maddi külfetlerle karşılaşacağı, büyük sorunlar yaşayacağı son derece açıktır” açıklamasını yaptı.

“DERHAL İPTAL EDİN”

Saraç, “Yapılması düşünülen ihalelerin gerek çağdaş eğitim mantığına aykırılıkları gerek boşluklarla dolu şartnameleri gerek süreleri gerekse ekonomik özellikleri ne okullar ne de Milli Eğitim açısından hiçbir yarar içermemekte olup, bilim ve kültür odaklı çağdaş eğitim sistemimizle hiçbir surette bağdaşmamaktadır. Devletin eğitim kurumları asla ticari bir işletme, bir rant kapısı olarak görülmemelidir. Bu düşünceler doğrultusunda ilan edilen ihalelerin çok büyük sakıncalar yaratacağı, son derecede kötü bir emsal teşkil edeceği aşikardır. Mezunlar Derneği başta olmak üzere okulumuzun paydaşlarının, okulumuzun yer aldığı ilçemizin, İzmir ve Türkiye kamuoyunun endişeleri ve tepkisi en yüksek seviyededir. Bu nedenlerle sonradan telafi, tamir ve tazmin edilmesi çok zor olacak tehlikeler arz edecek, çağdaş eğitim sistemine aykırı bu ihalelerin derhal iptal edilmesi gerekmektedir. Gereğinin yapılmasını başta İzmir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere ilgili tüm resmi kurum ve kişilere bildiririz” dedi.