İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinden şemsiyeli eylem
Milli Eğitim Bakanlığı’nın proje okullarına yaptığı atamaların ardından İzmir Atatürk Lisesi’nde 50 öğretmenin görev yeri değiştirilmesi kararına karşı öğrencilerin başlattığı eylemler sürüyor. Bugün de derse girmeyen öğrenciler şemsiye açarak oturma eylemi yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Proje okulları’ kapsamında 20 binden fazla öğretmenin kadro dışı bırakılarak yer değiştirmelerine yönelik tepkiler ülke genelinde sürüyor. İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri de okulda görev yapan 50 öğretmenin görevden alınmasına karşı hafta başından beri derslere girmeyerek başlattıkları eylemler sürüyor. Okul bahçesinde “Öğretmenime dokunma” pankartı açan öğrenciler şemsiye açtı.
Oturma eylemi sırasında sık sık görevden alınan öğretmenlerin isimlerini sayan öğrenciler "Burada" diye bağırdı.
5 BİN İMZA TOPLANDI
Okul önünde veliler tarafından başlatılan imza kampanyasında da 5 bine yakın imza toplandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da imza atarak destek verdiği imza kampanyasında toplanan imzalar bugün İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek.
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