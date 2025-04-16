İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinden şemsiyeli eylem

Yayınlanma: 16.04.2025 - 15:42

Güncelleme: 16.04.2025 - 15:44

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Proje okulları’ kapsamında 20 binden fazla öğretmenin kadro dışı bırakılarak yer değiştirmelerine yönelik tepkiler ülke genelinde sürüyor. İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri de okulda görev yapan 50 öğretmenin görevden alınmasına karşı hafta başından beri derslere girmeyerek başlattıkları eylemler sürüyor. Okul bahçesinde “Öğretmenime dokunma” pankartı açan öğrenciler şemsiye açtı.

Oturma eylemi sırasında sık sık görevden alınan öğretmenlerin isimlerini sayan öğrenciler "Burada" diye bağırdı.

5 BİN İMZA TOPLANDI

Okul önünde veliler tarafından başlatılan imza kampanyasında da 5 bine yakın imza toplandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da imza atarak destek verdiği imza kampanyasında toplanan imzalar bugün İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek.