İzmir Atatürk Lisesi yönetimine soruşturma

Yayınlanma: 05.05.2023 - 14:30

Güncelleme: 05.05.2023 - 14:30

İzmir'in en köklü eğitim kuruluşlarından İzmir Atatürk Lisesi'inde yemek ücretleri fahiş zamlar yapıldı.

Yemek fiyatlarının artışı ile ilgili açıklama yapan Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube yönetimi “ Milli Eğitim Bakanlığı, ülkemizin en köklü ve başarılı liselerinden olan İzmir Atatürk Lisesi'nde yemek ücretlerini 21.45 TL olması gerekirken 50 TL’ye çıkarılmıştır. Bu konu velilerin tepkisine yol açmış ve Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından müfettiş görevlendirilmiştir. Ücret belirleme kriterlerine uyulmadığı, toplanan paraların makbuzla belgelendirilerek saymanlıklara yatırılmadığı, mali işlemlerin usulüne uygun olarak gerçekleştirilmediği ve okulun daha önce derslik olarak kullanılan bir bölümünün özel bir fotokopiciye usulsüz kullandırılmasına ilişkin tespitlerin yapıldığı iddia edilmektedir” denildi.

MEB'E ÇAĞRI

İddialar ve müfettiş incelemesi sonrası yönetimin görevden alınmadığını belirten sendika açıklamasında şunları yer verdi: “ Günler geçmesine rağmen gereğinin yapılmadığı iddiası yaygın olarak dillendirilmektedir. Böyle bir durumun olmadığına inanmak isteriz ancak eğer bu iddialar gerçekse, yapılan veya yapılmak istenilen görevden alınma kararnameleri işleme konulmayarak durumum örtbas etme çabasından başka birşey değildir. Ayrıca MEB tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen görevden alınma kararnamelerinin işleme konulmaması ve gereğinin yapılmaması İzmir İl MEM’in keyfi bir şekilde yetkisini aşması durumunu ortaya çıkarır ki buna MEB’in ve ayrıca İzmir Valiliğinin müsaade etmesi söz konusu bile olamaz, olmamalıdır. Kamu yöneticileri idari yargıya ve kamuoyuna bilgi ve gerektiğinde de hesap vermek durumundadır. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünü sorumluları korumaktan vazgeçmeye ve bakanlık kararnamesini uygulamaya davet ediyoruz.”