İzmir, Aydın ve Balıkesir'de orman yangını

17 Temmuz 2022 Pazar, 19:34

İzmir, Aydın ve Balıkesir'in ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

İZMİR

İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanda başlayan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, hava unsurlarının tamamının bölgeden ayrıldığı bildirildi.

İzmir’in Buca ilçesi Kısıkköy ve Sarnıç bölgesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın hem havadan hem karadan müdahalelerle kontrol altına alınırken, fabrikalara sıçrayan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Buca ilçesi Kısıkköy ve Sarnıç bölgesi arasındaki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hem havadan hem karadan müdahalesi ile 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle çevrede bulunan fabrikalara da sıçradı. Kimyasal maddelerin bulunduğu fabrikaların içerisine inşaat malzemeleri satan bir fabrikanın deposu ve prefabrik ev üretimi yapan bir fabrikanın olduğu öğrenildi. Yangın sırasında ara ara patlamalar meydana gelirken, çevrede bulunan yurttaşlarda kısa süreli panik oluştu. İtfaiye ekipleri, fabrikalarda çıkan yangınları söndürme çalışmalarına devam ediyor.



Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bağlı 2 uçak, 3 helikopter ve 17 arozözün yanı sıra itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Öte yandan, yangın alanına giden yollar kapatılırken, yangının çıktığı bölge İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na da yakın bir bölgede yer alıyor.

AYDIN

Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın şiddeti ile kısa sürede büyürken, ekipler alevlerin tarım arazilerine ulaşmaması için çabalıyor. Yangın, Nazilli ilçesi kırsal Kırcaklı Mahallesi Karıncalıdağ Tekçöğür mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kızılçam ormanı içerisinde yangın çıktı. Yangın rüzgarın da şiddeti ile kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına karadan ve havadan müdahale gerçekleştirilirken, bölgedeki yurttaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor. Çıkan orman yangınına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 7 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer ile müdahale ediliyor.

BALIKESİR

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlçeye bağlı kırsal Karagöz Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye 7 yangın söndürme helikopteri ile 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın bölgesine gelen Balıkesir Valisi Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalarının devam ettiğini söyledi. Şu an itibarıyla bir saat öncesine göre daha iyi bir noktada bulunduklarını anlatan Şıldak, şöyle konuştu:

"Zira çok güçlü ve hızlı bir müdahaleyle karadan, havadan yayılımı önlemek ve belli bir alana hapsetmek için arkadaşlarımız büyük bir gayret gösteriyor. Orman Bölge Müdürlüğümüz çevre illerden gelen destek unsurlarla birlikte havadan 11 helikopter, 5 uçak, karadan 29 arazöz, 300'e yakın personelle birlikte güzel bir çalışma gerçekleştiriyor. Çevrelemek üzereyiz yangını. Eğer rüzgarın bugün 30 kilometre hızla esen rüzgarın yangına olan tesiri biraz düşerse ve alandaki arazi çalışmalarımızdaki ekiplerimiz tamamen yangının etrafını çevirmeyi başarabilirse ki bunun için büyük gayret gösteriyorlar. İnşallah güzel bir sonuç elde edeceğiz. Karagöz Mahallemiz riskli bir durum yaşadı. Ekiplerimiz karadan ve havadan yaptığı müdahaleyle buraya sıçramasını önledi. Şu anda başka bir yerleşim alanı üzerinde risk bulunmuyor."

Vali Şıldak, çalışmaların devam ettiğine dikkati çekerek, "Şu anda tekrar ilave olarak hem karadan hem de havadan yeni unsurlar da gelmek üzere. Daha güçlü bir şekilde müdahale olacak. Şu arada birkaç dakika içinde tekrar alan üzerinde yoğun bir su boşaltma yapacak helikopterler. Şu an yakıt ikmali için havalimanındalar. Daha güçlü bir şekilde geri dönecekler" ifadesini kullandı.

"İNŞALLAH HAVA KARARMADAN KONTROL ALTINA ALABİLMİŞ OLURUZ"

Bölgeye gelen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karacabey, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin bölgede çalışmalarına devam ettiklerini belirten Karacabey, "Çok büyük oranda kontrol altına aldık da diyebiliriz. Henüz tamamen kontrol diyemiyoruz ama epeyce kolaylanmış durumda. Çalışmalarımız sürecek. İnşallah hava kararmadan kontrol altına alabilmiş oluruz" dedi.