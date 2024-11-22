İzmir-Bakü kardeşliği daha da güçlenecek

Yayınlanma: 22.11.2024 - 09:53

Güncelleme: 22.11.2024 - 09:53

2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29) Azerbaycan'ın Bakü şehrinde küresel ısınma ve sera gazı salınım oranlarını azaltma amacıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine taraf ülkelerin katılımıyla düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından liderlerin buluştuğu zirveye davet edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Dr. Cemil Tugay burada, ‘Daha Sağlıklı, Daha Mutlu Şehirler Nasıl Teşvik Edilebilir” başlıklı bir sunum yaptı.

Başkan Tugay Bakü temasları kapsamında İzmir’in kardeş kenti Bakü’nün Belediye Başkanı Eldar Azizov ile bir araya geldi. İki başkan İzmir ve Bakü arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek ve ortak projeleri ilerletmek konusundaki kararlılıklarını bir kez daha vurguladı. Ziyaret kapsamında Bakü Türk Şehitliği’ni de ziyaret eden Tugay, iki ülke kardeşliğini simgeleyen Bakü’deki İzmir Parkı’na da gitti.