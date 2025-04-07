İzmir Barosu: Avukat güvende değilse yurttaş tehlikede

Yayınlanma: 07.04.2025 - 14:01

Güncelleme: 07.04.2025 - 15:54

İzmir Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla düzenlenen basın acıkmasında avukatların yaşadığı güncel sorunlara değinildi. Özellikle son yıllarda ekonomik baskılara, fiziksel şiddete ve itibarsızlaştırma politikalarına maruz kalmaktan şikayet eden avukatlar tüm bunlara rağmen yılmadan mesleklerini icra edeceklerini belirtti. Basın açıklamasını okuyan İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz, “Bizler Avukatlar Günü’nü bu ahval ve şerait içinde anlıyoruz" dedi.

Avukatlar, "Avukata şiddete son", "Avukat güvende değilse yurttaş tehlikede", "Avukatın sesi kesilirse yurttaşın nefesi kesilir" pankartları taşıdı. Avukatlar "Susmuyoruz korkmuyoruz biat etmiyoruz" sloganları attı.

Sefa Yılmaz, Hukukun fiilen ortadan kaldırıldığını söyleyen Yılmaz, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı gibi kavramların toplumda artık inandırıcılığını yitirdiğini ifade etti. Demokratik haklarını kullandıkları için yüzlerce gencin cezaevine atıldığını hatırlatan Yılmaz, “Korkudan nefes bile alamayacak bir toplum yaratılmak isteniyor” diye konuştu.

Sefa Yılmaz, Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen cezaevinde tutulan milletvekili ve avukat Can Atalay’a da değindi. “Anayasa Mahkemesi kararlarının tanınmadığı, siyasetten arınmış bir yargılama fikrinin ütopyaya dönüştüğü bir dönemden geçiyoruz” dedi.

Yılmaz, İstanbul Barosu yönetimine yönelik soruşturmaları da eleştirerek, “Hukuki hiçbir dayanağı olmayan davalarla baro yöneticileri görevden alınıyor, cezai soruşturmalarla sindirilmeye çalışılıyor” şeklinde konuştu.

"HUKUKUN HİÇBİR KIRINTISI KALMADI"

Tahir Elçi’nin öldürülmesi, Ebru Timtik’in ölüm orucu ve Selçuk Kozağaçlı ile Selahattin Demirtaş gibi isimlerin cezaevinde bulunmasının hukuk sistemine olan güveni sarstığını belirten Yılmaz, “Hukukun hiçbir kırıntısının kalmadığı, avukatsız bir yargı hayal edenlerin iktidarında görev yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Avukatlara yönelik şiddetin ve ekonomik baskının sistematik hale geldiğini vurgulayan Sefa Yılmaz, “Baromuz adına görevlendirilen avukatlar bile gözaltına alınıyor. Bu kabul edilemez” dedi.

Açıklamasının sonunda meslektaşlarının özverili mücadelesine dikkat çeken Yılmaz, “İzmir Barosu avukatlarının kararlılığı tüm Türkiye’de önemli bir etki yarattı. Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne olan inancımızı en yaratıcı eylemlerle ortaya koymaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sefa Yılmaz, “5 Nisan Avukatlar Günü’nü gerçekten kutlayacağımız özgürlük ve demokrasi dolu günlerin geleceğine olan sarsılmaz inancımızla, tüm meslektaşlarımızın gününü kutluyoruz” dedi ve sözlerini şu cümleyle bitirdi:

“Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz.”