İzmir Barosu Başkanı, AYM kararlarının uygulanması çağrısında bulundu

Yayınlanma: 03.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.09.2024 - 04:00

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz da “Son 15 yılda ne yazık ki yargının belli alanlarda siyasallaştığını görüyoruz. Bu çok tehlikeli. Bu ülkede bugüne kadar gerçekleşmeyen şeyler oldu son bir yılda. Anayasa Mahkemesi kararları tanınmadı. Ülkemizde bir yüksek mahkemenin üyeleri bir başka yüksek mahkemenin üyelerini neredeyse mahkemeye verdi. İlk kez Anayasa Mahkemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi kararını yok hükmünde kabul etti. Ama bu kararlara ne yazık ki anayasanın emredici bu kararlarına hiçbir zaman uyulmadığı gibi uyulmaması yönünde de sinyallerin geldiğini görüyoruz” dedi.

Yılmaz, mesleğin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını aktararak “Biz avukatlar, giderek daha çok öldürme, yaralama, tehdit, hakaret gibi suçların mağduru oluyoruz. Yaratılan bu durum tamamen politik bir tercihtir. Avukata yönelik şiddet politiktir” dedi.

TBB: TALEBİMİZ TOPYEKİN ADALET

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 81 il barosu, 2024- 2025 adli yılında, ortak yayımladığı iletide, seçmenin iradesine saygı duyulmasının, hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararlarına uygun hareket edilmesinin savunulduğu belirtildi. Hukukun, adalete yönelmiş bir toplumsal yaşama düzeni olduğu vurgulanan iletide, “Dolayısıyla talebimiz, topyekûn adalettir” ifadelerine yer verildi.

‘ARTIK YETER’

Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi üyesi yargı emekçileri, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada yargı adaletsizliğinin derinleşerek devam ettiği belirtilerek, “Artık yeter. Çözüm istiyoruz. Yargı emekçileri açlık sınırı ile yoksulluk sınırı arasında bir ücret almakta olup, 2009 yılından bu yana ekonomik haklarında hiçbir ilerleme sağlanmamıştır” dedi.

