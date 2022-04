İzmir Barosu Başkanı Yücel'den 'Gezi Davası' tepkisi: Utanç günü!

26 Nisan 2022 Salı, 13:24

İzmir Barosu, Gezi Davası'nda verilen skandal kararın hemen ardından, gece baro binası önünde kararı protesto etti.

Bir araya gelen Avukatlar ve İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, “Her Yer Taksim Her Yer Direniş”, “Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz”, “Bu Daha Başlangıç, Mücadeleye Devam” sloganları attı.

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, “Hukuk adına, demokrasi adına, insan hakları adına, özgürlükler adına bir utanç gününü daha sonlandırıyoruz” dedi. Verilen mahkumiyet kararlarının hukuka aykırı delillere, varlığı ispatlanamayan tanıklara dayandırıldığını ifade eden Yücel, "Bugün verilen mahkumiyet kararının , hukukla ilgilisi yok. Karar, bu ülkede özgürlük isteyen, demokrasi isteyen, hukuk devleti isteyen insanların baskı altına alınmasıyla, onları umutsuzluğa sevk etmekle ilgili bir davanın sonunda verildi ama ben size açık söyleyeyim; asla vazgeçmedik, asla teslim olmadık, asla biat etmedik ve etmeyeceğiz” dedi.

Gezi’nin bir davaya indirgenemeyecek kadar büyük olduğunu dile getiren Av. Özkan Yücel “Gezi bu ülkenin umudu, milyonlarca insanın özgürlük çığlığı. Bugün hala Gezi’de o ağaçlar dimdik duruyorsa, bu, milyonlarca insanın sokakta olmasıyla, milyonlarca insanın bu zulme, bu karanlığa karşı çıkmasıyla mümkün olmuştur. Hiçbir mahkeme kararı, hiçbir mahkumiyet bu konudaki mücadeleyi yok saymaya, değersizleştirmeye, bu konudaki çabayı ortadan kaldırmaya yetmeyecek. Gezi’de hepimiz direnişteydik. Direnmeye de devam edeceğiz. Biz Geziciyiz, onlar gidici” ifadelerini kullandı. İZMİR / Cumhuriyet

'GEZİ ONURUMUZDUR'

Türkiye İşçi Partisi İzmir İl Örgütü, Gezi Davası'nda verilen cezaları protesto etti. Karşıyaka Çarşı girişinde yapılan açıklamada "Gezinin ruhu sarayın korkusu", " her yer Gezi her yer direniş" sloganları atıldı. Açıklamada, “Karar bir kez daha göstermiştir ki bu suç düzeni halka karşı işledikleri suçları unutturmak için her türlü kötülüğü yapabilirler. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar başta halkımıza yaşattıkları sefalet yoksulluk için Ali İsmailler berkinler için yitirdiğimiz tüm canlarımız katledilen doğamız için hesap vermekten kacamayacaklar” denildi.