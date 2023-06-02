İzmir Barosu: Can Atalay serbest bırakılsın

Yayınlanma: 02.06.2023 - 10:51

Güncelleme: 02.06.2023 - 10:51

İzmir Barosu, 14 Mayıs 2023'de yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ve halen Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Av. Şerafettin Can Atalay, seçim sonuçlarının kesinleşmesine ve avukatları tarafından mazbatası alınmış olmasına rağmen hâlâ tahliye edilmemesinin Anayasal bir suç olduğunu bildirdi.

"SUÇ İŞLENİYOR"

Barodan yapılan yazılı açıklamada Anayasa’nın 83. maddesinde yer alan "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz." hükmünü hatırlatılarak, "Anayasa’nın bu açık hükmüne rağmen, Yargıtay'a yapılan başvuru hakkında henüz karar verilmemesi ve Av. Ş. Can Atalay'ın halen cezaevinde tutulması hem Anayasal hem de Türk Ceza Kanunu kapsamında suç niteliği taşımaktadır. Milletvekili dokunulmazlığı ihlal edildiği gibi, halkın iradesi de yok sayılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"YÜRÜTMENİN YARGIYA MÜDAHALESİ"

Hukukun üstünlüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Bu ülke tarihinin en demokratik, yaratıcı, eşitlikçi ve en kapsayıcı barışçıl kitlesel hareketi olan Gezi Direnişi gerekçe gösterilerek, 6 yıl sonra açılan davada, diğer sanıklarla birlikte önce beraat eden sonrasında yürütmenin yargıya müdahalesi sonucu tekrar yargılanıp hapis cezasına mahkum edilen meslektaşımızın siyasi hakları ihlal edilmekte, siyasi faaliyette bulunma hakkı engellenmektedir. Hiçbir koşulda ve hiçbir zaman hukukun üstünlüğü mücadelesinden vazgeçmeyen İzmir Barosu olarak, meslektaşımız Av. Ş. Can Atalay'ın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz" denildi.







