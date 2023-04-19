İzmir Barosu hakim karşısına çıkıyor

Yayınlanma: 19.04.2023 - 14:11

Güncelleme: 19.04.2023 - 14:11

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın LGBTIQ+ ve HIV ile yaşayanları hedef gösteren cuma hutbesinin suç olduğunu bildiren bir basın açıklaması yapan 2018-2021 dönemi İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ve 10 yönetim kurulu üyesi mahkemeye çıkacak.

“İzmir Barosu yarıglanamaz” başlıklı bir açıklama yapan baro, “İzmir Barosu önceki dönem Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ‘…Nefret söylemleri, temelinde insan hak ve özgürlükleri ile tarihsel kazanımları ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Asıl mücadele edilmesi gereken bu ayrımcı ve nefret dolu anlayıştır. Nefret söylemlerine karşı yaptırımlar getirmenin ve bu ifadelerin engellenmesi gereklidir. Cinsel yönelime dayalı ayrımcılık da ırka, renge ve kökene dayalı ayrımcılık kadar ciddi bir sorundur… Bu açıklamaların yeni nefret suçları yaratma potansiyeli nedeniyle haklı bir endişe içerisindeyiz. Taraf olduğumuz Uluslararası Sözleşmeler ve kanunlarımız ışığında nefret söylemlerinin cezasız kalmaması gerektiğine inanıyor, Diyanet İşleri Başkanını yaptığı ayrımcı ve nefret içeren konuşması sebebiyle kınıyoruz. Bir kez daha nefrete inat yaşamı savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz’ açıklaması nedeniyle yargılanmaktadır” denildi.

DESTEK ÇAĞRISI

Destek çağrısı yapan İzmir Barosu, “Bizler, bugün hala aynı yerde, her türlü ayrımcılığa karşı çıkmaya devam ediyoruz. Korkmuyoruz, güce boyun eğmiyoruz! Yine, bir kez daha “nefrete inat, yaşasın hayat” diyoruz! İlk duruşmamız İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, 24 Nisan 2023 Pazartesi günü, saat 09.30’da! Tüm dostlarımızı ifade özgürlüğünü savunmak üzere yanımızda olmaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.