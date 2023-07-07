İzmir Barosu harç ve vergi zamlarını yargıya taşıyor

Yayınlanma: 07.07.2023 - 15:14

Güncelleme: 07.07.2023 - 15:57

İzmir Barosu, Resmi Gazete'de yayımlanan, yargı, noter, vergi yargısı, tapu ve kadastro, konsolosluk, pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize, Dışişleri Bakanlığı tasdik, gemi ve liman, imtiyazname, ruhsatname, diploma ve trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapılmasını ve KDV oranlarındaki yüzde 2’lik artışı yargıya taşıyacağını bildirdi.

Barodan yapılan yazılı açıklamada baro başkanlarının Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılacak görüşme hatırlatılarak, “İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz ve diğer illerin baro başkanları ile TBB Başkanının, Adalet Bakanlığı ile yapacağı toplantıdan bir gün önce yaptığımız basın açıklamasında mesleğimize ilişkin birtakım düzenlemelerin acilen yapılmasını talep etmiş idik. Bu taleplerimizden stajyer avukatların sorunlarının çözümü ile KDV oranlarının düşürülmesi öncelikle gerçekleştirilmesini istediklerimizdi. İzmir Barosu olarak avukatlık hizmetlerinden alınan KDV oranının düşürülmesi için birçok çalışma ve görüşme yapmakta iken, 07.07.2023 tarihli Resmi Gazete'de ‘Mal ve Hizmetlerde Uygulanan KDV Oranlarının Artırılmasına İlişkin 7346 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’ yayımlanmıştır” denildi.

“KDV ORANININ DA DÜŞÜRÜLSÜN”

Açıklamada zamların kaldırılmasını bir kez daha talep edilirken, “Söz konusu taleplerimiz ile bugün yapılan değişikliklerin derhal geri çekilmesi talebi, Adalet Bakanlığı nezdinde baro başkanımız tarafından bir kez daha gündeme getirilecek olup bu değişikliklerin avukatın emeğinin, vergilendirme karşısında azalmasına ve ekonomik olarak daha da güçsüzleşmesine neden olmasının önlenmesi istenecektir. Tekrar belirtmek isteriz ki, avukatlık hizmeti bir kamu hizmetidir ve özellikle CMK ve adli yardım hizmetinden alınan KDV’nin kaldırılması ya da yüzde 1 oranına indirilmesi gerektiği gibi diğer işlerden alınan KDV oranının da düşürülmesi gerekmektedir.

Yine 07.07.2023 tarihli Resmi Gazete'de “492 sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin 7344 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmış olup buna göre harçlar yüzde 50 oranında arttırılmıştır. Artan harçlar, yurttaşın hak arama özgürlüğünün önünde engel olduğu gibi hiçbir ekonomik geliri olmayan ve maddi külfet altında olan stajyer avukatların ödeyeceği harçları da ciddi olarak arttırmıştır” ifadeleri kullanıldı.

“AVUKATIZ, BURADAYIZ. MESLEĞİMİZİ SAVUNUYORUZ”

Baro olarak mahkeme yoluna gideceklerini ifade edilen açıklamada, “Bu nedenle, 07.07.2023 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’deki kararların iptali için yargı yoluna başvuracağımızı meslektaşlarımıza ve tüm kamuoyuna duyururuz. Ve buradan tekrar sesleniyoruz; avukatlığı itibarsızlaştırmanıza, avukatları yoksullaştırmanıza karşı; söyleyecek sözümüz, hakkımızı alacak gücümüz var! Avukatız, buradayız. Mesleğimizi savunuyoruz!” denildi.