İzmir Barosu işkence iddialarını TBMM'ye taşıdı: O karakolda yaşananlar araştırılsın!

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 14:32

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 14:48

İzmir Barosu, 11.02.2023 ve 12.02.2023 tarihlerinde Altınözü İlçe Jandarma Karakolu’nda yapıldığı iddia edilen işkence ve yapılan işkence sonucu meydana gelen ölüm iddialarının araştırılması ve raporlanması için TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığına başvurdu.

Depremler sonrasında hırsızlık ve yağma yaptıkları iddiası ile kolluk görevlileri tarafından işkence ve kötü muameleye uğrayan kişilere ait olduğu iddia edilen birçok görüntü ve içeriğin sosyal medya platformlarında yer aldığı ifade edilen başvurularda; bu iddialardan birinin de Ahmet Güreşçi adlı kişinin Altınözü İlçe Jandarma Karakolu’nda işkence sonucunda öldürüldüğü iddiası olduğu ifade edilerek, İzmir Barosu Başkanlığı'nca afet bölgelerinde görevlendirilen avukatların Jandarma Karakolu’nda gerçekleşen olaylara ilişkin gözlemlerine yer verildi.

Ahmet Güreşçi ve Sabri Güreşçi’nin babalarının, oğlu Ahmet Güreşçi’nin öldüğünü öğrendikten sonra, o sırada deprem bölgesinde görevli olan İzmir Barosu üyesi avukatlara ulaştığı ifade edilen yazıda; avukatların baba ile birlikte diğer oğlu Sabri Güreşçi’nin bulunduğu Altınözü İlçe Jandarma Karakolu’na gittikleri, burada jandarma görevlilerinin ilk başta avukatların Sabri Güreşçi ile görüşmesine izin vermedikleri ve hatta avukatları “Sizin de başınıza gelebilir.” demek suretiyle tehdit ettikleri ifade edilmiştir. Avukatların uzun uğraşlar sonucunda Sabri Güreşçi ile görüştükleri belirtilerek “Sabri Güreşçi’nin işkenceye maruz kaldığı meslektaşlarımız tarafından da gözlemlenmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Sabri Güreşçi’nin, Ahmet Güreşçi’nin yaşadıklarına ilişkin tanıklıklarına da yer verilen başvuruda işkence ve kötü muamele yasağına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat uyarınca “Komisyonun basına yansıyan ve meslektaşlarımızın bir kısmına şahit olduğu kötü muamele iddialarını ve Ahmet Güreşçi ile Sabri Güreşçi’nin yaşadığı hak ihlali iddialarını araştırmak ve Komisyonun yasal sorumluluğunun da gereği olarak ivedilikle; Altınözü İlçe Jandarma Karakolu’na inceleme ziyaretinde bulunmasını, ilgili kurum ve kuruluşlardan iddialara ilişkin bilgi istemesini, incelemeler neticesinde tanzim edilecek raporun tarafımızla ve kamuoyu ile paylaşılmasını talep ederiz" denildi.