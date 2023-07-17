İzmir Barosu KDV, ÖTV ve harç zamlarını mahkemeye taşıyor!

Yayınlanma: 17.07.2023 - 14:31

Güncelleme: 17.07.2023 - 14:31

Temmuz ayıyla beraber tüm vergi ve harçlara yapılan zamlara tepkiler sürüyor. İzmir Barosu da yazılı bir açıklama yaparak AKP iktidarının uyguladığı yanlış ekonomi politikasının yurttaşa yüklendiğini bildirdi.

“CUMHURİYET TARİHİNİN EN KÖTÜ EKONOMİK DÖNEMİNİ”

Barodan yapılan yazılı açıklamada, “28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan “Genel Seçimler”in ardından yönetimde kalan siyasi iktidar; seçim öncesinde yanlış politikalarla batağa sürüklediği ülke ekonomisini düzeltmek için kaynak olarak yurttaşı seçti. Siyasi iktidar, gece yarısı ya da sabaha karşı çıkarttığı ‘Kararnameler’le Cumhuriyet tarihinin en kötü ekonomik dönemini yaşayan yurttaşı daha da zor gün ve koşullara sürüklemektedir. Önce Anayasa'ya açıkça aykırı bir biçimde ek motorlu taşıtlar vergisi getiren iktidar, daha sonra adalete erişim hakkını kısıtlayan oranlarla harçlara zam yapmış; şimdi de akaryakıt üzerinden alınan “Özel Tüketim Vergisi” tutarında artış yapan ‘Kararname’ ile benzin, mazot ve doğalgaza çok yüksek miktarda vergiler getirmiş; temel insani ihtiyaçları fahiş bir biçimde fiyatlandırmıştır” ifadeleri kullanıldı.

“BAKAN NEBATİ, EKONOMİYİ UÇURUMA SÜRÜKLEDİ”

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İtibardan tasarruf olmaz” sözünün hatırlatıldığı açıklamada, “’İtibar’dan tasarruf etmeyen tek adam rejimi, yurttaşın temel ihtiyaçlara ulaşmasını sağlamak şöyle dursun; yurttaşı, ekmeğe dahi muhtaç hale getirmiş; orta sınıf ve işçi sınıfını açlığa mahkum etmiştir. Öte yandan burjuvanın huzurunu bozmamak için lüks tüketimden vergi almayan siyasi iktidar; çözümü temel ihtiyaçlardan alınan vergilere yaptığı yüksek artış oranları ile yurttaşın cebine el atmakta bulmuştur. 20 yıldır ülkeyi yöneten ve ekonomi alanında uzmanlığı ile övünen iktidar ile en son ülke ekonomisinin ‘şahlandığı’nı gözlerine yansıyan ışıltıyla ifade eden önceki Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin akla, bilime, günümüz koşullarına aykırı ‘ekonomi modeli’ndeki ısrarı nedeniyle ülke uçuruma sürüklenmiş; seçimi kazanmak, enflasyon oranını düşük yansıtmak niyetiyle yurttaşa ücretsiz doğalgaz hizmeti verileceği taahhüdünde bulunulmuştur. Aynı anlayışın devamı olan hükümet bugün ise, doğalgaz üzerinden alınan “Özel Tüketim Vergisi”ne yüzde 224 oranında zam yapmıştır” denildi.

“KARARNAMELER ANAYASA’YA AYKIRI”

Bugün sudan elektriğe, ekmekten süte, akaryakıttan doğalgaza ve dahi hizmet sektörüne, özetle, tüm temel ihtiyaçlara ağır vergi yükü getirilmiştir. Yanı sıra ülkede her geçen gün işsizlik artmakta, gençler mezun olduklarında iş bulamamaktadır. Yine kira bedellerinin fahiş miktarda artışı da barınma sorununa yol açmıştır. Mal ve hizmetlere yapılan fahiş zamlara rağmen maaşlarına aynı oranda zam yapılmayan emekliler ise açlık sınırının altında maaşlarla yaşamaya mahkum edilmiştir. İzmir Barosu olarak, Anayasa’ya aykırı tüm bu “Kararnameler” ile uygulamalara karşı çıkıyor; yurttaşın insanca yaşam hakkına sahip olduğunu, siyasi iktidarın yurttaşına tüm temel hakları sağlamada yükümlü olduğunu, yurttaşın temel haklara erişimi için her türlü hukuk mücadelesini vereceğimizi hatırlatıyoruz!