İzmir Barosu: Yargı eliyle yapılan bu darbe son bulmalıdır!

Yayınlanma: 28.12.2023 - 10:58

Güncelleme: 28.12.2023 - 10:58

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ikinci ihlal kararını, ilk ihlal kararında olduğu gibi Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne göndermesine bir tepki de İzmir Barosu’ndan geldi.

“TEK ADAM REJİMİNE KARŞI ANAYASAL DÜZENİ SAVUNACAĞIZ”

Barodan yapılan yazılı açıklamada AYM’ın verdiği karar ve bağlayıcılığı hatırlatılarak, “İkinci ihlal kararının açık metni karşısında ısrarla Anayasa Mahkemesi kararına uyulmaması, yargı eliyle yapılan darbe girişiminin devam ettiğini göstermektedir. Hukuk güvenliği olan bir ülkede yaşamak için bu darbeye hep birlikte karşı çıkmak zorundayız. Tek adam rejimine karşı anayasal düzeni, Cumhuriyeti, demokrasiyi, insan hak ve hürriyetlerini savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz. Bir kez daha HSK'yi göreve çağırıyoruz: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyeleri derhal açığa alınmalı ve haklarında soruşturma başlatılmalıdır. Yargıtay 3. Ceza Dairesi başkan ve üyelerine ise Anayasa madde 153'ü tekrar hatırlatıyoruz! Av. Ş. Can Atalay derhal serbest kalmalı, yargı eliyle yapılan bu darbe son bulmalıdır!” ifadeleri kullanıldı.