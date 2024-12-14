İzmir Barosu, yönetmeliğin yürürlüğe girmesini protesto etti
İzmir Barosu, sokak hayvanlarının öldürülmesine izin veren “Hayvanların Korunmasına Yönelik Uygulama Yönetmeliği”nin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesini protesto etti.
Baro merkezi önündeki basın açıklamasında, İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, yasanın İnsan Hakları Haftası’nda yürürlüğe girdiğine dikkat çekerek “Meclis’ten geçtiği günden itibaren ülkeyi büyük bir şiddet sarmalına sürükleyen 7527 sayılı yasa, bu uygulama yönetmeliği ile kan kokan satır aralarını derinleştirmekten başka bir şey ifade etmemektedir. İktidar, sokaklardan yükselen sese yine kulağını kapatmış ve bir kez daha yaşamdan değil, öldürmekten yana olmayı seçmiştir. Anayasa Mahkemesi’nden hukukun ve vicdanın gereğini artık yerine getirmesini ve kendilerine sunmuş olduğumuz görüşü de dikkate alarak yasayı bir an önce iptal etmesini istedik. Uygulama yönetmeliği dikkate alındığında Anayasa Mahkemesi’nin bu yasayı derhal iptal etmesini bekliyoruz” dedi.
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