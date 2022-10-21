İzmir Barosu'nda 5 aday başkanlık için yarışıyor
İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu'nda dört gruptan beş aday başkanlık için 22-23 Ekim tarihlerinde Celal Atik Spor Salonu’nda gerçekleşecek seçimlerde yarışacak.
İzmir Barosu’na kayıtlı 12 bine yakın avukat, 22-23 Ekim'de yapılacak Olağan Genel Kurulu'nda, yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor.
11 Temmuz 2021’de yapılan rötarlı seçimin ardından bir kez daha sandığa gidecek olan İzmir Barosu’na kayıtlı avukatlar, Kültürpark’taki Celal Atik Spor Salonu’nda cumartesi günü genel kurulu yapacak. Pazar günü de yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle, delegasyon ve çeşitli kurullarda görev yapacak isimler seçilecek.
Mevcut başkan Özkan Yücel’in kural gereği aday olamayacağı seçimlerde, Çağdaş Avukatlar Grubu’ndan Av. Sefa Yılmaz, Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu’ndan Av. İlke Erol ile Av. Ali Barış Ercan, Mücadeleci Avukatlar Grubu’ndan Av. Tacettin Çolak ve Avukat Hakları Grubu’ndan Av. Hüseyin Kocabaş, başkanlık için yarışacak.
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