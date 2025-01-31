İzmir Barosu’ndan 5 teğmenin ihraç edilmesine tepki

Yayınlanma: 31.01.2025 - 22:58

Güncelleme: 31.01.2025 - 22:58

30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen 5 teğmen için TSK'den ihraç kararı verildi. Karara tepki gösteren İzmir Barosu Atatürk’ün “…Türkiye Cumhuriyeti; şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz…” sözü başlıklı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerinin aşındırıldığı bir dönemden geçmekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın tarikatlarla işbirliği yapması, okullara imamların atanması ve tarikat mensubu askerlerin varlığına ilişkin iddialar, laik ve demokratik hukuk devletimizin temellerini sarsan gelişmelerdir. Böylesi bir ortamda, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılıklarını ifade eden beş teğmenin TSK’den ihraç edilmesi, ülkemizin kuruluş felsefesinden uzaklaştırılmak istendiğinin açık bir göstergesidir. Bu topraklar, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin kazanıldığı bir geçmişe sahiptir. Cumhuriyetimizin temel değerleri ile hesaplaşmaya çalışanlar, halkımızın vicdanında çoktan kaybetmiştir. Onların sırtlarını dayadıkları karanlık odaklar da eninde sonunda hukuk, adalet ve demokrasi karşısında yenilecektir. İzmir Barosu olarak Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha yineliyoruz” ifadeleri kullanıldı.