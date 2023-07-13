İzmir Barosu’ndan Bakan Tekin’e tepki: Görev ihmalinin itirafı

Yayınlanma: 13.07.2023 - 15:19

Güncelleme: 13.07.2023 - 15:19

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin "Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum" gerekçesini öne sürdüğünü iddia ederek, "Benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamaktı. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli" açıklamalarına tepkiler sürüyor.

İzmir Barosu, Bakan Tekin söylemlerine karşı “Cumhuriyetin demokratik, bilimsel, laik kazanımlarından asla vazgeçmeyeceğiz” başlıklı bir bildiri yayımladı.

“GÖREV İHMALİNİN İTİRAFI...”

Bakan Tekin’in açıklamalarının Anayasa’ya aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, “Milli Eğitim Bakanının, ayrımcılık yasağına, Anayasa’nın başlangıç kısmında yer alan eşitlik, din ve vicdan hürriyeti ilkelerine, Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitiminin temel kanunu olan ve Anayasa’nın 174. maddesiyle koruma altına alınmış “inkılap kanunlarından” Tevhidi Tedrisat Kanunu'na açık bir şekilde aykırılık oluşturan açıklamalarını kınıyor ve kabul etmiyoruz. Yasalar gereği kız-erkek ayrımı yapmaksızın tüm çocukların okula gitmesini sağlamakla görevli Milli Eğitim Bakanının kız okulları açılabileceğine dair beyanları; zorunlu eğitim çağındaki kız çocuklarının okula gönderilmediğinin, bunu engellemek için gerekli önlemlerin alınmadığının yani görev ihmalinin itirafını da içermektedir” denildi.

“BİLİNÇLİ OLARAK YAPILAN POLİTİK BİR TERCİH”

Sık sık değişen eğitim sistemi eleştirilen açıklamada, “Kız çocuklarının eğitime erişiminin engellenmesi, 4+4+4 sistemiyle başlatılmış; gitgide derinleşen yoksulluk ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile pekiştirilmiştir. Engellerin kaldırılması yerine karma eğitimin “suçlu” ilan edilmesi, bilinçli olarak yapılan politik bir tercihtir. Eğitimin amaçlarından biri, tüm eşitsizlikleri ortadan kaldırarak inanç ve vicdan özgürlüğünü güvence altına almak iken bu açıklamalarla “milli eğitimde” laiklikten uzaklaşarak “dinsel eğitimin” hedeflendiği ve cinsiyetçi, eril anlayışın eğitim ilkelerine hâkim kılınmaya çalışıldığı açıktır” ifadelerini kullanıldı.

“DİN ESASLI BİR DEVLET KURMA VE LAİKLİĞİ YOK ETME ÇABALARI”

Eğitimin “din esaslı” bir yapıya dönüştürülmeye çalışıldığı aktarılan açıklamada, “Karma eğitimin tartışmaya açılması Cumhuriyetin demokratik, bilimsel ve laik kazanımlarının tasfiye edilerek “milli eğitim"in “din esaslı” eğitime dönüştürülmesinin devlet eliyle örgütlenmeye çalışılmasıdır. Yine aynı şekilde geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Artİstanbul Feshane’deki sergisi önünde bir araya gelen gerici grupların saldırı girişimi, Balıkesir Sivil Toplum Platformu isimli gerici oluşumların yaptıkları ortak açıklama dikkate alınarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından konserlerin iptal edilmesi, Kızılay’ın başına adı cemaatle anılan kişilerin getirilmesinin; din esaslı bir devlet kurma ve laikliği yok etme çabalarının parçası olduğunu biliyoruz” denildi.

“İZİN VERMEYECEĞİZ”

Açıklama, “İzmir Barosu olarak demokratik, bilimsel ve çağdaş eğitimden uzaklaşma uğraşının her zaman karşısında duracağımızı tekrar eder; Cumhuriyetin 100. Yılında başta laiklik olmak üzere Cumhuriyet kazanımlarımızı yok etmenize izin vermeyeceğimizi hatırlatırız” şekilde noktalandı.