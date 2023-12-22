İzmir Barosu’ndan Can Atalay çağrısı: Derhal serbest bırakın

Yayınlanma: 22.12.2023 - 10:11

Güncelleme: 22.12.2023 - 10:11

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) dün cezaevindeki Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermesinin ardından İzmir Barosu, “Can Atalay'ı bir an önce hemen şimdi derhal serbest bırakın!” başlıklı bir basın açıklaması yayımladı.

AYM’nin kararının hatırlatıldığı açıklamada, “Hukuk devleti ilkesinin, Anayasa’nın 153. maddesinin amir hükmü gereğince "Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar." İlk ihlal kararının gereğini yerine getirmeyen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ile, emsali görülmemiş bir sınır aşımı ile hukuk düzeninde mümkün olmayan bir pervasızlıkla AYM kararına uymama kararını veren Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında derhal görevden el çektirmek suretiyle soruşturma başlatılmalıdır” ifadelerine yer verildi.

“YURTTAŞIN HAKKINI TESLİM EDİN”

Kararın uygulanması Anayasal düzeninin yürürlükte olup olmadığının bir teyit yolu olduğu aktarılan açıklamada, “Can Atalay'ın özgürlüğü, yurttaşların seçme hakkının yurttaşlara teslim edilmesidir. Ş. Can Atalay'ın özgürlüğü, Anayasal düzenin yürürlükte olup olmadığının teyididir. AYM kararı doğrultusunda derhal tahliye kararı verilmeli ve Ş. Can Atalay milletvekili olarak yasama organında yerini almalıdır” denildi.