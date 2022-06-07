İzmir Barosu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusu
İzmir Barosu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, partisinin grup toplantısında Gezi Direnişi'ne katılanlar için kullandığı ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.
İzmir Barosu, partisinin TBMM grup toplantısında Gezi Direnişi'ne katılanlar için kullandığı "Bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle caminin içini pislemişti, bunlar böyle, bunlar çürük, bunlar sürtük” sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu.
İzmir Barosu üyesi avukatlar ve yurttaşlar, suç duyurusu dilekçelerini toplu şekilde İzmir Adliyesi'nde teslim etti.
İzmir Adliyesi C Blok kapısı önünde bir açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, “Kendisini ülkenin sahibi sanıyor. Kimse ses çıkarmayacak, kimse itiraz etmeyecek, kimse karşı çıkmayacak sanıyor. Bizi hain, vandal, eşkiya, terörist, çürük ya da sürtük sananlara üzücü bir haberimiz var; biz, bunların hiçbiri değiliz, biz halkız, halkın kendisini ve mücadelesini temsil ediyoruz. Hiçbir şansınız yok, gideceksiniz. Biz Gezi’ciyiz siz gidici…” dedi.
Avukatlığın bir direnme mesleği olduğundan hareketle suç duyurusunda bulunma kararı aldıklarını ifade eden Av. Özkan Yücel, şunları söyledi:
“Bulundukları mevkiden güç alarak her şeyi yapabilecekleri ve söyleyebileceklerini sanıyorlar ama bu ülkede hiçbir mevki, yurttaşına hakaret etme hakkı vermez. Eğer öyle olursa, burada olduğu gibi yurttaşlar gereken cevabı vermek için bir araya toplanırlar. Az mı sanıyorsunuz sayımızı, merak etmeyin, çığ gibi artacaktır. Yalnız İzmir’de değil, Türkiye’nin dört bir yanında Gezi’ciler; bu ülkede özgürlükleri kısıtlayanlara, bu ülkenin demokrasisine ihanet edenlere karşı, yani gerçek hainlere, gerçek vandallara, gerçek eşkiyalık edenlere karşı mücadele etmeyi sürdürecek. Bu, bizim boynumuzun borcudur çünkü biz avukatız. Asla vazgeçmeyeceğiz bu mücadeleden. Hain, vandal, terörist, eşkiya, çürük ya da sürtük değiliz; biz halkız. Bunu aklınıza, kafanıza yüreğinize böyle yazın. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.”
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