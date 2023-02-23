İzmir Barosu’ndan depremzede çocuklar için suç duyurusu
İzmir Barosu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatta kalan bazı çocukların kaybolduğu ve bazı çocukların da İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) gönüllüsüne teslim edildiği iddiaları üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile İHH gönüllüsü hakkında suç duyurusunda bulundu.
İzmir Barosu, deprem bölgesinde ebeveynleri olmayan ve fakat İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) gönüllüsüne teslim edildiği iddiaları üzerine suç duyurusunda bulundu.
İzmir Barosu'nda yapılan açıklamada "çocukların kaçırılması, alıkonulması, hürriyetlerinden yoksun bırakılmaları ve görevlilerin görevlerini ihmal etmesi nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile İHH gönüllüsü hakkında suç duyurusunda bulundu" ifadeleri kullanıldı.
TARİKAT İLİŞKİSİ
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayette, “Çocukların, bakım ve gözetiminden sorumlu tek yetkili kurum Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmasına rağmen Bakanlık görevlilerinin tarikatlarla ilişkili kişi ve kurumları da bu sürece dahil etmesi Bakanlığın asli yükümlülüğünü ihlal ettiğini göstermektedir” denildi ve depremzede çocukların akıbetlerinin şeffaf biçimde açıklanması talep edildi.
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