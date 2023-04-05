İzmir Barosu’ndan Erdoğan’ın adaylığına itiraz: Yargıtay derhal harekete geçmeli

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 11:00

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 11:00

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), beş partinin Anayasa’nın 101. maddesine göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez aday olamayacağını yönelik itirazları oybirliğiyle reddetmesinin yankıları sürüyor. İzmir Barosu da yaptığı yazılı açıklamayla YSK’nin Anayasa’yı yok saydığını bildirdi.

“2007’DEN BERİ YÜRÜRLÜKTE”

Yapılan yazılı açıklamada YSK’nin ret gerekçesi olarak Erdoğan'ın yeni sistemdeki ilk görevine 24.06.2018 tarihinde başladığını gösterdiği ifade edilen açıklamada, “Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa'nın ilgili hükümlerinin 2007 tarihinden beri yürürlükte olduğunu yok saymıştır. 2017'de yapılan Anayasa değişikliği, 101. maddesinde düzenlenen "Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" hükmünü mülga etmemiştir. Cumhurbaşkanının görev süresi ve kaç kez aday gösterilebileceği hususları, Anayasamızın 101 ve 116. maddeleri ile Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nun 3. maddesinde sayılmıştır” denildi.

“ADETA BİR DARBE YAPARAK ANAYASA'YI YOK SAYMIŞLARDIR”

YSK üyelerinin görevi kötüye kullanma suçu işlediği ifadelen açıklamada, “Bu düzenlemelere göre seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararın Cumhurbaşkanı tarafından alınması halinde, iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan bir kişinin üçüncü kez aday olabilmesi mümkün değildir. Yüksek Seçim Kurulu, yasaları kişilere özel yorumlamakta ve uygulamaktadır. Karar tekelini kullanmak suretiyle Anayasa'yı ihlal eden YSK üyeleri, görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir. Kararda imzası olan kurul üyeleri, ellerindeki yetkiyi kötüye kullanarak Anayasa hükümlerini rafa kaldırmış, adeta bir darbe yaparak Anayasa'yı yok saymışlardır” denildi.

“TEK ADAM REJİMİNİN YANSIMASI”

Kararın Anayasa ve yasalara açıkça aykırı olduğu bildirilen açıklamada; “Tek Adam rejimi”nin yansıması, kurumsal yapılarda bozulmanın ve keyfiliğin göstergesi ve tek adam eliyle belirlenen kurumların iktidara tabiiyetinin yeni bir göstergesidir. Anayasa'nın 10. maddesine göre; tüm kurumları bağlayan Anayasa hükümlerinin yok sayılması, Türk Ceza Kanunu'nda yaptırıma bağlanan, görevin kötüye kullanılması, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi ve Anayasa hükümlerinin ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir” ifadeleri kullanıldu.

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA ÇAĞRI

YSK’ye olan güvenin ortadan kaldığı aktarılan açıklamada, “Karar; YSK’nin seçim sürecinin sağlıklı işlemesi, seçme ve seçilme hakkının güvenle kullanılması şeklindeki en önemli kuruluş amacına da aykırıdır. Anayasa'nın yok sayılmasıyla seçmen iradesinin seçim sonucuna yansımaması tereddüdüne yol açılması, Kurumun güvenilirliğini ortadan kaldırmıştır. İzmir Barosu olarak Yüksek Seçim Kurulu’nun Anayasa’yı ortadan kaldıran darbe niteliğindeki kararını kabul etmediğimizi bildiriyor; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nı derhal harekete geçerek ilgililer hakkında yasal süreci başlatmaya çağırıyoruz” denilerek sonlandı.