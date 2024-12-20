İzmir Barosu'ndan katliam yasasına dava

Yayınlanma: 20.12.2024 - 13:07

Güncelleme: 20.12.2024 - 13:07

Kamuoyunda “katliam yasası” olarak bilinen ve 13 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin iptali ve yürütmesinin durdurulması için İzmir Barosu, Danıştay’a dava açtığını duyurdu.

Barodan yapılan açıklamada, yasanın Türkiye’nin Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi ile taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve Anayasa’ya açıkça aykırı olduğu aktarılarak, “İdareye keyfi ve sınırları belirsiz bir takdir yetkisi veren; kanunun sınırlarını aşarak yasa ile düzenlenmesi gereken konuları düzenleyen; hayvanların yaşam hakkını ve özgürlüklerini yok sayan katliam yönetmeliğinin acilen yürütmesinin durdurularak iptal edilmesi gerekmektedir. Söz konusu yönetmelik; hukuk devletinin temel unsurlarından belirlilik ilkesini; keyfi ve denetimi mümkün olmayan uygulamalara sebebiyet vermesi sebebiyle Anayasa ile güvence altına alınan hukuki öngörülebilirlik kuralını ihlal etmektedir. Hayvanları Koruma Kanununun adı ve amacıyla çelişen; idareye sınırları belirsiz bir takdir yetkisi tanıyan; veteriner hekimlik mesleğinin doğasına, meslek kurallarına ve mevzuatına aykırı bir şekilde veteriner hekimleri hayvanları öldürmeye zorlayan; hayvanların yuvalandırılmalarını engelleyecek düzenlemeler getiren katliam yönetmeliğinin hukuki ve vicdani hiçbir yönü yoktur” denildi.

“HUKUK DEVLETİNİN GEREĞİ İPTAL EDİLMELİ”

Dilekçede yasayla “keyfi katliamların” yapılacağı belirtilen açıklamada, “Danıştayda açılan bu davamızda kanunun ve yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile telafisi güç ve telafisi imkânsız zararların doğduğuna ve doğmaya devam ettiğine vurgu yaparak hayvanların dirgenle, sopayla, kürekle, tüfekle, dövülerek, asılarak, bıçaklanarak, zehirlenerek, boğularak ve daha sayamadığımız birçok yöntemle öldürüldüğünü,yaralandığını ve hapsedildiklerini delilleri ile birlikte ortaya koyduk. Dilekçemizde belirtmiş olduğumuz gibi yapılan ve yapılacak olan katliamların sorumluluğunun kanun ve yönetmelik iptal edilmediği sürece hepimizin üzerinde olduğunu bir kere daha hatırlatıyor ve tarihe not düşüyoruz. Hukuk devletinin gereği olarak katliam yasasının ve yönetmeliğinin acilen yürürlüğünün durdurularak iptal edilmesini bekliyor; İzmir Barosu olarak her bir canlının yaşam hakkı ve özgürlüğü için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz” ifadeleri kullanıldı.