İzmir Barosu’ndan Kızılay’a: Bunu da yazıyoruz!

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 12:00

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 12:00

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkarmasının yangıları sürüyor.

“İFLASININ İFŞAASIDIR”

İzmir Barosu, konuya dair “Doymadınız” başlıklı yazılı bir açıklama yaparak, “Neoliberalizmin her şeyi, her değeri kazanca, kârâ dönüştürme hırsının, adalet, sağlık, eğitim gibi kamusal hizmetlerin özelleştirilmesi furyasının son örneği, Kızılay'ın kendi ürettiği çadırları para karşılığında satması olmuştur. Türk Eczacılar Birliği'nin kendi kaynaklarıyla, AHBAP Derneği’nin ise yapılan bağışlardan Kızılay'dan çadır satın aldığının ortaya çıkması yeni bir değerler iflasının ifşaasıdır” dedi.

“LİYAKATE AYKIRI ATAMALAR, YOLSUZLUKLAR, BECERİKSİZLİKLER...”

Kızılay’ın daha önce de birçok skandallarla gündeme geldiği belirtilen açıklamada, “Cumhuriyetin kuruluşundan önceki tarihlerden beri, ülkemizde ve yurt dışında, afetlerden sonra insani ve tıbbi yardım hizmetlerini yerine getiren Kızılay, son 20 yıl içinde liyakate aykırı atamaların, yolsuzlukların, beceriksizliklerin merkezi haline gelmiş, yöneticileri hakkında açılan davalarla, depolarında çürüyen yardım malzemeleriyle anılmaya başlanmıştır. İlk elden ve hızlı bir şekilde depremzede yurttaşlarımıza ulaştırılması gereken çadırlar, bu görev ve sorumluluk sahibi Kızılay tarafından depremin 3. gününde para karşılığı satılmış, depolar boşaltılmıştır” denildi.

“HESAP SORACAĞIZ”

İktidarın, gelen eleştiriler sonrası yaptığı “Tek tek not alıyoruz” çıkışının hatırlatıldığı açıklamada, “Ranta dayanan çevre ve imar politikalarıyla, imar barışı adı altında topladığı paralarla, yaşamı değil ölümü kucaklayan siyasal iktidarın daha fazla kazanç hırsı, AFAD'ın acizliği ve Kızılay'ın şirketleşmesiyle daha da görünür hale gelmiştir. Bunu da yazıyoruz. Bunu da unutmayacağız. Hesap soracağız” ifadeleri kullanıldı.



