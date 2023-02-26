Kızılay skandalı Meclis gündemine taşındı: 'Yetkililer hakkında yasal işlem yapılacak mı?'

Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 20:11

Güncelleme: 26 Şubat 2023 - 20:15

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkarmıştı.

AHBAP sosyal medya hesabından, söz konusu bilgileri doğrulayan bir açıklama yaptı.

"2050 TANE ÇADIRI DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERDİK"

Açıklamada, "Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik" ifadelerine yer verildi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Kızılay’ın AHBAP’a çadır sattığı yönündeki haberimizi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ve CİMER'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ile konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Kaya, önergesinde şunları kaydetti:

"6 Şubat 2023 tarihinde merkezi Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilimizi etkiledi. Büyük yıkımda 44 bin 218 (24 Şubat 2023 tarihli resmi açıklama) vatandaşımız hayatını kaybetti, yüz binlerce vatandaşımız yaralandı, milyonlarca vatandaşımız da evsiz kaldı.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel 25 Şubat 2023 tarihli yazısında, “İddiaya göre Kızılay, depremin üçüncü günü AHBAP’a 46 milyon TL tutarında çadır satışı gerçekleştirmiş. Ayrıca elindeki stokları ve gönderilecek yardımları da cemaat, tarikat vakıf ve derneklerine yönlendirdiği ileri sürüldü” iddialarını gündeme taşımıştır.

Gazeteci Murat Ağırel’in iddiaları AHBAP Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent tarafından da doğrulanarak, “Biz o akşam herkes can derdinde soğuktan donarken “bu çadırları satın almalı mıyız ya da almamalı mıyız?” lüksüne sahip değildik olamazdık da. Ve satın alıp bölgeye gönderdik.” açıklaması yapılmıştır.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da iddiayı doğrulayarak, “Kızılay Kızılay Çadır&Tekstil AŞ’de @Ahbap derneğinden aldığı kaynağı çadır hammadde tedariği için ayırmış ve üretilecek çadırları da Kızılay aracılığı ile ücretsiz olarak depremzedelerin istifadesi için planlamıştır” açıklamasını yapmıştır.

Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğünün 2. maddesinde, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kızılay’ın onursal başkanıdır.” hükmü yer almaktadır."

"KIZILAY YETKİLİLERİ HAKKINDA YASAL BİR İŞLEM YAPILACAK MI?"

Kaya, Fuat Oktay'ın ve CİMER'in yanıtlaması isteğiyle şu soruları yöneltti:

Kızılay, depremin ilk günü çadırları deprem bölgesine neden göndermemiş, 3 gün bekletmiş ve depremin 3. günü AHBAP Derneğine satmıştır?

Kızılay, kendisinin dağıtması gereken çadırları neden AHBAP Derneğine satmıştır?

Kızılay AHBAP Derneğine toplam kaç çadır satmıştır, toplam değeri ne kadardır?

Kızılay 6 Şubat 2023 tarihinden sonra hangi vakıf, dernek vd. kuruluşlara çadır satmıştır? (Tarih, adet ve toplam değer ayrı ayrı)

Kızılay 6 Şubat 2023 tarihinden önce hangi kurumlara çadır satışı yapmıştır? (Tarih, adet ve toplam tutar ayrı ayrı)

Kızılay, elindeki stokları ve gönderilecek yardımları cemaat, tarikat vakıf ve derneklere yönlendirdiği iddiaları doğru mudur?

Kızılay’ın stoklarında 6 Şubat 2023 tarihinde kaç adet çadır ve konteyner vardı?

Kızılay 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren deprem bölgesine kaç çadır ve konteyner dağıtmıştır?

Kızılay hangi vakıf ve derneklere erzak yardımı yapmıştır? (Tarih, adet ve toplam tutar ayrı ayrı)

Kızılay kar amacı gütmeyen bir yardım kuruluşu olduğuna göre; yardım paralarıyla temin ettiği çadırları başka bir yardım kuruluşuna, kişiye ya da kuruma satması suç değil midir?

Kızılay yetkilileri hakkında yasal bir işlem yapılacak mıdır?