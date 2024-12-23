İzmir Barosu’ndan Kubilay anması: Mücadele devam ediyor
İzmir Barosu Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk devrim şehitleri Asteğmen Kubilay ve arkadaşlarını andı. Yapılan açıklamada, "Türkiye’yi ortaçağ karanlığına hapsetmek isteyen Derviş Mehmetler ve onların bugün de varlığını sürdüren sınıf-fikir kardeşleri ile bu ülkenin aydınlık zihinleri arasındaki mücadele halen devam etmektedir” denildi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk devrim şehitleri Asteğmen Kubilay ve arkadaşları çeşitli etkinliklerle anılıyor.
23 Aralık 1930 yılında Cumhuriyet devrimleri karşıtı gericiler tarafından katledilen Kubilay ve bekçi Hasan ile Şevki’yi saygıyla anan İzmir Barosu yaptığı yazılı açıklamasında, “Türkiye’yi ortaçağ karanlığına hapsetmek isteyen Derviş Mehmetler ve onların bugün de varlığını sürdüren sınıf-fikir kardeşleri ile bu ülkenin aydınlık zihinleri arasındaki mücadele halen devam etmektedir. 94 yıl önce Cumhuriyet ve devrimler uğruna hayatını feda etmiş olan Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki’yi saygıyla anıyor, Cumhuriyet ve kazanımlarını korumak ve geliştirmek için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi belirtiyoruz” ifadelerini kullandı.
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