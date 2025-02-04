İzmir Barosu’ndan Yargıtay’a Pınar Gültekin tepkisi: 'Tarihe kara bir leke olarak geçti'

Yayınlanma: 04.02.2025 - 18:56

Güncelleme: 04.02.2025 - 18:56

İzmir Barosu, Temmuz 2020’de Muğla’da 27 yaşındayken katledilen Pınar Gültekin’in katiline verilen ağırlaştırılmış hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasına tepki gösterdi. Yağmur altında İzmir Barosu önünde yapılan basın açıklamasına İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz da katıldı.

Basın açıklamasını okuyan İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezinde Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ceren Şen Tosun, kararın “tarihe kara bir leke” olarak geçtiğini ifade etti. Tosun, “Kadınlara yönelik şiddetin meşrulaştırılmasına neden olacak bu karar, tarihte kara bir leke olarak yerini almıştır. Pınar, ayrımcı yargı mekanizması, yargılama sırasında sıradanlaşan mağdur suçlayıcılık ve kadın düşmanı kararlarla yeniden ve yeniden öldürülmüştür. gelinen aşamada kadınların yaşam hakkı erkekler tarafından cins kırımına varan bir şekilde ellerinden alınmaktadır. Üzerine bir de yargı eliyle adeta bir erkeklik hakkı olarak görülen haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanmakta, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi şöyle dursun, aksine teşviki sağlanmaktadır. Pınar Gültekin, yakılarak öldürülmüştür. Bu durum dosya içerisindeki delillerle sabittir. Bu gerçekliğe rağmen cinsiyet temelli ayrımcı bakış açısıyla, cinayetin canavarca hisle işlenmediği yönünde verilen karar, kadın düşmanlığından başka bir anlam taşımamaktadır. İzmir Barosu olarak Pınar Gültekin için adalet sağlanana kadar bu davanın takipçisi olacağımızı, erkek adaletin değil gerçek adaletin sağlanması için, erkek şiddetinin sona ermesi için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz. Kadın cinayetleri politiktir” dedi.