İzmir Basın Ligi’nde ilk vuruş yapıldı

02 Kasım 2022 Çarşamba, 14:24

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin (İGC), kentteki basın kuruluşları arasında dayanışmayı artırmak, meslektaşlarımızı bir araya getirmek amacıyla üçüncüsünü düzenlediği 2022 Hüseyin Yangır Sezonu Halı Saha Futbol Turnuvası başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi ve Medyaall’un sponsor olduğu turnuvanın açılış törenine önemli isimler katıldı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, TFF Ege Bölge Müdür Vekili Sevgi Özdemir, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı ((İZVAK) Başkanı Ali Erten, İZVAK Yönetim Kurulu Üyesi ve eski hakemlerimizden Engin Kurt, Ekmas Sportif Faaliyetler İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, Merhum Hüseyin Yangır'ın oğlu Emre Yangır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Derneği Tesisler Amiri İlhan Çalışıyor, İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın ile Basınspor arasındaki maç öncesinde bir araya geldi.

“BÖYLE ORGANİZASYONLAR KURUMLARI BİRBİRİNE YAKLAŞTIRIR”

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi zor bir meslek yaptıklarını belirterek, “Basın mensupları olarak zor bir meslek yapıyoruz. Böyle organizasyonlar gazetecilerin bir araya gelmesi açısından önemli. Geleneksel hale getirilen bu turnuvamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş ise, “Hüseyin Yangır benim ilk spor müdürümdü. Kendisinin benim gibi birçok gazetecinin üzerinde emeği var. Saygıyla anıyorum ve tüm takımlara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Açılışta söz alan İZVAK Başkanı Ali Erten, “Böyle organizasyonlar kurumları birbirine yaklaştırır. Burada olmaktan çok mutlu olduk. İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ne bu organizasyon için teşekkür ediyoruz” dedi.

TFF Ege Bölge Müdür Vekili Sevgi Özdemir de, “TFF olarak ilk defa böyle bir organizasyona geldik ve çok mutlu olduk” dedi. Merhum Hüseyin Yangır'ın oğlu Emre Yangır ise “Yangır ailesi olarak bizleri unutmayıp böyle bir turnuvayı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Karşılaşmaları eski milli hakem ve gazeteci-yazar Metin Aydınoğlu yönetti.

FUTBOL CAMİASINDAN TURNUVAYA DESTEK

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Manje ve Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu yaptığı esprili açıklamalar ile turnuvaya katılanları gülümsetti. Mance, “Bizim misyonumuz takımımıza yeni isimler kazandırmak. Bunu yerine getirmek için buradayız. Turnuvada yeni futbolcular izleyeceğiz” derken Kaloğlu ise “Beni eleştiren tüm arkadaşlarımızı not edip geldim. Kötü oynayan herkesi eleştireceğim” ifadelerini kullanırken Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman da, basının her zaman kendileri için büyük önem teşkil ettiğini vurgulayıp, “Davet aldığımızda böyle güzel bir organizasyona koşarak geldik. Birlikte olmak çok güzel” diye konuştu. Ekmas Sportif Faaliyetler İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, “Günümüzde en büyük değer vefadır. Hüseyin Yangır adına böyle bir turnuva düzenlenmesi çok güzel” açıklamasını yaptı.

Öte yandan Basın Lig’inde C Grubunda yer alan Cumhuriyet Gazetesi yarın saat 21.00’de İzmir KültürPark Fuar Halı Saha’da 9 Eylül Gazetesi ile karşı karşıya gelecek.