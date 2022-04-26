İzmir Bergama'da Millet bahçesi ‘aç’ bıraktı

26 Nisan 2022 Salı, 04:00

Eski 14 Eylül Stadyumu yerine millet bahçesi yapılacağı gerekçesiyle TOKİ tarafından 82 milyon liraya yapılacak proje için 86 işyeri itirazlara rağmen yıkıldı. Çözüm vaatlerini aylardır yerine getirmeyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, tepki çekti. İlçe halkıyla esnafın yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının dava açtığı millet bahçesi projesinin ihalesi iptal edildi. Ancak esnafın son umudu “Esnaf Çarşısı” projesi de krize çare olmadı. Başkan Koştu’nun, 86 esnaf için yapılacağı ilan ettiği yeni çarşı projesinde sadece 47 işyeri olacak. Açıklanan projeye göre 39 esnaf dükkânsız kaldı.

DAVA SÜRERKEN YIKTI

CHP’li belediye meclis üyesi ve Esnaf Komisyonu Başkanı İbrahim Turan, “Davalar sonuçlanmadan stadın ve işyerlerinin yıkılması yanlıştı. Esnaf, aileleri şimdi ne yapacak? Esnafa yeni çarşıda nasıl yer verecekler? Buradaki arkadaşlar 25 yıllık kiracıydı. Kaldı ki riskli yapı diye oradaki yerleri yıkıldı ama buradaki esnafın yedi yıl daha kira kontratları vardı. Zorla, dayatmayla işlem yapıldı ve esnaf bile bile mağdur edildi. İşsiz kalan, bu kriz ortamında zorla ayakta duran, zarar eden bu insanlar ne yapacak?” dedi.