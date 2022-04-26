İzmir Bergama'da Millet bahçesi ‘aç’ bıraktı
İzmir Bergama’da millet bahçesi projesi 86 esnafı mağdur etti. AKP’li belediye, işyerlerini yıkıp yer göstermedi. İş yapamayan esnaf “aç” kaldı.
Eski 14 Eylül Stadyumu yerine millet bahçesi yapılacağı gerekçesiyle TOKİ tarafından 82 milyon liraya yapılacak proje için 86 işyeri itirazlara rağmen yıkıldı. Çözüm vaatlerini aylardır yerine getirmeyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, tepki çekti. İlçe halkıyla esnafın yanı sıra, İzmir Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının dava açtığı millet bahçesi projesinin ihalesi iptal edildi. Ancak esnafın son umudu “Esnaf Çarşısı” projesi de krize çare olmadı. Başkan Koştu’nun, 86 esnaf için yapılacağı ilan ettiği yeni çarşı projesinde sadece 47 işyeri olacak. Açıklanan projeye göre 39 esnaf dükkânsız kaldı.
DAVA SÜRERKEN YIKTI
CHP’li belediye meclis üyesi ve Esnaf Komisyonu Başkanı İbrahim Turan, “Davalar sonuçlanmadan stadın ve işyerlerinin yıkılması yanlıştı. Esnaf, aileleri şimdi ne yapacak? Esnafa yeni çarşıda nasıl yer verecekler? Buradaki arkadaşlar 25 yıllık kiracıydı. Kaldı ki riskli yapı diye oradaki yerleri yıkıldı ama buradaki esnafın yedi yıl daha kira kontratları vardı. Zorla, dayatmayla işlem yapıldı ve esnaf bile bile mağdur edildi. İşsiz kalan, bu kriz ortamında zorla ayakta duran, zarar eden bu insanlar ne yapacak?” dedi.
Video Haberler
- Kadıköy'de bakıma alınan Boğa Heykeli'nin üzerine çıkıp
- Lise öğrencilerinin tüfekle 'oyunu' kötü bitti
- Müsilaj İstanbul'a döndü: 'Denizin zamanı yok'
- Sakarya'da kamyon ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı
- Denizde sarı polen tabakası oluştu
- Sağlık çalışanının burnunu kırmıştı, tahliye oldu
- Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 6 yaralı
- Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü
- Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti
- Eski hakem Selçuk Dereli
En Çok Okunan Haberler
-
- 500 TL’lik banknot iddiasında yeni gelişme
- Kredi faizleri artacak
- Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
- Gezi Parkı davasında karar çıktı
- Çağlar Ökten'in hayat hikayesi
- İftar programında 'ateist damat' sorusu
- 'Sisteme girmeyin' denildi; görevi bıraktı
- 'Gezi Parkı' kararı ve AKP'nin seçim hesabı
- 'Adaletin kanını emen bu vampir...'
- Sedat Peker sessizliğini bozdu