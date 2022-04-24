Balıkesir'de inşaat kazısında çok sayıda içi boş el bombası gövdesi bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde inşaat kazısı sırasında patlayıcı özelliğini kaybetmiş çok sayıda el bombası gövdesi bulundu.

AA
24 Nisan 2022 Pazar, 17:22
Balıkesir'de inşaat kazısında çok sayıda içi boş el bombası gövdesi bulundu
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Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi 1565. Sokak'ta temel kazısı yapan iş makinesi operatörü, toprak altında bazı cisimlere rastladı.

Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Polisler, inşaat alanında güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin yaptığı incelemede bu cisimlerin, eski yıllardan kalma, patlayıcı niteliğini kaybetmiş, içi boş, paslı el bombası gövdeleri olduğu tespit edildi.

Balıkesir'den bomba imha uzmanı ekibinin de sevk edildiği alanda çalışmalar sürüyor.


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