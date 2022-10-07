İzmir Bisiklet Turizmi Konferansı için kısa listede

07 Ekim 2022 Cuma, 14:25

Avrupa Bisiklet Rotası Ağı'na (EuroVelo) Türkiye'den seçilen ilk kent unvanına sahip İzmir'de, bisiklet turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. İzmir, 2023 yılının Ekim ayında düzenlenecek EuroVelo Bisiklet Turizmi Konferansı’na ev sahipliği yapmak için ilk değerlendirmenin ardından kısa listeye girmeye hak kazandı.

Avrupa Bisikletçiler Federasyonu (ECF)’nin yetkilendirmesiyle EuroVelo Yöneticisi Agathe Daudibon ile EuroVelo ve Projeler Sorumlusu Marta Orihuel asli değerlendirme sürecinde keşif için İzmir’e geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve EuroVelo Türkiye Ulusal Koordinatörlüğü yetkililerinin eşlik ettiği ziyaret kapsamında Bostanlı İskelesi-Doğal Yaşam Parkı arası ve Üçkuyular İskelesi-Cumhuriyet Meydanı arası bisiklet teknik turları düzenlendi. İnciraltı Kent Ormanı, Tarihi Havagazı Fabrikası, Agora Antik Kenti, Swisshotel, Olivelo Yaşayan Park bölgesi ve Teos Antik Kenti’nde etkinlik alanı incelemeleri yapıldı.

KASIM AYINDA SONUÇ BELLİ OLACAK

Teknik gezilerin ardından İzmir’deki tüm paydaşlarla ortak bir değerlendirme toplantısı yapıldı. EuroVelo denetim ekibi, değerlendirmelerini raporlayarak Ekim ayı sonuna kadar ECF yönetimine sunacak. ECF Yönetim Kurulu değerlendirmesi ve Kasım ayındaki oylamanın ardından EuroVelo ve Bisiklet Turizmi Konferansı’nın yapılacağı kent açıklanacak.

Organizasyonun İzmir’de düzenlenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Turizmi Geliştirme Ajansı (TGA) ve EuroVelo Türkiye Ulusal Koordinatörlüğü’nün ortak hazırladığı dosyayla Avrupa Bisikletçiler Federasyonu’na (ECF) başvurulmuştu.