İzmir Bornova'da orman yangını: 3 kişi gözaltında

Bornova ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor.



İzmir’in Bornova ilçesi Yaka Mahallesi’nde bir evde yapılan çatı tadilatı sırasında çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangınla ilgili bölgeye gelen İzmir Valisi Süleyman Elban, alanda yaptığı incelemeler sonrası açıklamalarda bulundu.

Vali Elban yangının nedeni açıkladı ve şunları söyledi:

“Bugün 14.45 itibariyle Bornova ilçemiz Yaka Mahallemiz’de bir evin çatısında yapılan tadilattan çıkan kıvılcımlarla birlikte önce bina önünde ardından araziye sonunda da ormana sıçrayan bir yangınımız başladı. Tabii bu sahaya çok yakın yerde helikopter alanımız olduğu için 14.50 itibariyle beş dakika sonra havadan müdahalemiz ve birkaç dakika içerisinde karada müdahalemize hemen başlamış olduk. An itibariyle henüz yangın kontrol altına alınabilmiş değil. Ancak çok şükür ki enerjisi düşmüş durumda. Yangında 455 evimizi tahliye ettik. Yangından etkilenen çok şükür yaralı ya da can kaybımız, etkilenen vatandaşımız yok. Yangından etkilenen yine evcil hayvanımız da bulunmamakta. Yangına 8 uçak, 16 helikopter, 57 arazöz, 29 dozer ve birçok iş makinesi, birçok su tankeri ve yangın söndürme ekipmanlarıyla birlikte 643 personelimiz, onun dışında güvenlik ve trafiği yöneten personellerimizle birlikte karadan ve havadan müdahalemiz devam ediyor.”

Yangına neden olan 3 kişinin Jandarma tarafından gözaltına alındığını söyleyen Elban, soruşturmanın devam ettiğini ekledi.

“YANAN EVLER VAR”

Yanan yapılarla ilgili de bilgi veren Elban, tespit çalışmalarının yangın kontrol altına alındıktan sonra yapılacağını belirterek “Yanan evlerimiz var. Ancak şu anda tüm hedefimiz ve odağımız yangının kontrol altına alınması olduğu için yangın kontrol altına alındıktan sonra alanda saha taraması yapacağız ve yangından etkilenen saha, etkilenen ev ve diğer yapılarla ilgili net rakamları o zaman söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

“ENDİŞEMİZ KALMADI”

Elban, açıklamasının sonunda vatandaşların endişe etmemesi gerektiğini dile getirerek, “Çok şükür bir can kaybı, bir yaralımız ve yangından etkilenen ne vatandaşımız ne personelimiz bulunmakta. Şu anda çok ciddi yayılımla ilgili bir endişemiz kalmadı. Endişe verici bir durum olmadığını söyleyebilirim. Onun dışında bu bölge Yaka Mahallesi var ama onun dışında çok yaygın bir yerleşim var. Yaygın yerleşimdeki evleri tahliye ettik” dedi.



