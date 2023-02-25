İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hatay’a sahra hastanesini kurdu

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 11:47

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 11:47

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Eşrefpaşa Hastanesi, deprem bölgesine sahra hastanesi kurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay EXPO yolu üzerinde kurduğu çadır kente bir kilometre uzaklıkta yer alan Eşrefpaşa Sahra Hastanesi, İzmir’deki imkanları Hatay’a taşıdı. Sahra hastanesinde, muayenehane ve yatakhane çadırları, gezici ameliyathane, mobil röntgen aracı, mobil diş ünitesi, gezici diş aracı, ambulans, laboratuvar, mobil ultrason, eczane çadırı bulunuyor. Sahra hastanesinde nöbetleşe uzman hekim ve sağlık personeli görev yapıyor. Böylelikle depremzedeler bir hastaneden alabileceği sağlık hizmetini en iyi şekilde burada alabiliyor.

“EŞREFPAŞA’NIN HATAY ŞUBESİ”

Eşrefpaşa Hastanesi sağlık ekibi olarak depremin ilk gününden beri Hatay’da olduklarını belirten Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Yavuz Uçar, “İlk olarak AFAD, UMKE ve Sağlık Bakanlığı’yla koordineli olarak Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde hizmet verdik. Daha sonra çadır kentlerin yoğun olduğu yerde kendi sahra hastanemizi kurduk. Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği alanda gerekli hazırlıkları yaptık. Eşrefpaşa’nın Hatay şubesini kurduk. Sahra hastanemizde her türlü donanım mevcut. Tam donanımlı ameliyathanemizin kurulumunu tamamladık. Gerekli durumlarda ameliyatlara başlayacağız. Küçük bir laboratuvar kurduk. Hemogram ve idrar tahlili yapıyoruz. Biyokimya aracımız da yolda. Kendi ameliyat ekipmanlarımızı kendimiz sterilize edebileceğiz. Tıbbi alet yönünden hiçbir eksiğimiz kalmadı” diye konuştu.

“24 SAAT SAHRA HASTANESİNDE HİZMETE DEVAM EDİYORUZ”

Sahra Hastanesi’ne gelemeyen köylerdeki yurttaşlara da ulaştıklarının altını çizen Uçar, “Yine sahra hastanemizin yanı sıra çadır kentin içinde bir sahra reviri oluşturduk. Hekimlerimiz gündüz orada hastaların dertlerine çözüm bulmaya çalışıyor. 24 saat sahra hastanesinde hizmete devam ediyoruz. Buraya gelen hastalarımıza ‘oraya git’, ‘buraya git’ dememek için de iki tarafta hizmet veriyoruz. Bu kadar acının arasında Eşrefpaşa Hastanesi olarak depremzedelerimizin yaralarına bir parça merhem olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı, aileleri korumak için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

GÜNDE EN AZ 150 HASTAYA TEDAVİ

Eşrefpaşa Hastanesi ekiplerinin günde en az 150 hastaya tedavi imkanı sunduklarını söyleyen Uçar, “İzmir’de Eşrefpaşa Hastanesi’nde nasıl hizmet veriyorsak, hasta çeşitliliği nasılsa buranın da öyle olacağını düşünüyoruz. Şu an insanlar çadırlarda, geçici barınma alanlarında konaklıyor. Toplu yaşam yoğun bir şekilde sürüyor. Belediyemizin ekipleri sürekli alanları ilaçlıyor. Soğuk hava ve tozdan etkilenen depremzedelerin yaşadıkları sıkıntılar mevcut. Solunum yolu enfeksiyonları başladı. Buna iç hastalıklar ve cilt hastalıkları da eklenmeye başladı. Tüm bunlarla mücadele etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“HEM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HEM DE MORAL İÇİN BURADAYIZ”

Sahra hastanesinde kurulan diş polikliniği hakkında bilgi veren Eşrefpaşa Hastanesi Diş Hekimi Koray Engin ise, “Bölge halkına destek vermek için buraya geldik. Uzman hekimlerimiz birer hafta arayla bölgede hizmet veriyor. Seyyar diş ünitesiyle hastalarımıza müdahale ediyoruz. Seyyar diş çekeceğimiz röntgen aracımız var. Elimizden ne gelirse hem ağız ve diş sağlığı için hem moral olarak buradayız. Çok güçlüyüz, her şeyi yapabiliyoruz. Bizden sonra gelecek arkadaşlarımıza buradaki eksikleri, durumları bildiriyoruz ve her gün hizmetimizi daha da artırarak depremzedelerimizin sağlığı için çalışıyoruz geliştiriyoruz” dedi.