İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’a 232 konteynerli kent kuruyor

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 11:18

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 11:18

Depremin yaralarını sarmak için Osmaniye, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta afet koordinasyon merkezleri kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta konteyner kent kuruyor. Depremin merkez üssü Pazarcık’ın Narlı beldesindeki 16 dönümlük alanda kurulacak kentte, İzmir’in telefon alan koduna ithafen 232 konteyner olacak.

“BURADA MONTE EDİYORUZ”

ESHOT Genel Müdür Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Birimi Koordinatörü Kerim Özer, “Konteynerlerimizi İzmir’deki ESHOT atölyelerinde üretiyoruz, portatif olarak buraya getirip monte ediyoruz. Ortalama bir tırda 10 konteyneri getirmiş oluyoruz. Günde 5’er tane olmak üzere hazırlıyoruz” dedi.

“24 SAAT ÇALIŞIYORUZ”

Alanda İzmir’in telefon alan koduna ithafen 232 konteynerin kurulacağını söyleyen Kerim Özer, “Bu konteyner kentte bin kişinin barınmasını planlıyoruz. Sosyal alanları, kreşi olacak. Bu bölgede ilk konteyner kenti biz yapacağız ve teslim edeceğiz. O iddiayla gece gündüz demeden 24 saat çalışıyoruz” diye konuştu.

“İHTİYAÇLARI ULAŞTIRIYORUZ“

Konteyner kent dışındaki çalışmalar hakkında da bilgi veren Kerim Özer “Çadırlarımızı depremzedelere hızlı bir şekilde ulaştırdık. Buraya gelen yardımları, ihtiyaçlara göre ulaştırıyoruz. Her gün bir ilçede çöpleri topluyoruz. Salgın riskine karşı ilaçlama yapıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm imkanlarını burada vatandaşlarımıza sunmak için çalışıyoruz” dedi.

OSMANİYE’DE DE KURULUYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 11 büyükşehir belediyesi içinde genel afet koordinasyonunu İzmir'in üstlendiği Osmaniye’de de Mart ayı başına kadar 200 haneli konteyner kent kuracak.