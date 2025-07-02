İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Gözaltı sayısı yükseldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de 'yolsuzluk' yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Gözaltı kararı verilen 4 kişinin daha gözaltına alındığı, gözaltı sayısının da 130'a yükseldiği öğrenildi.

Şüphelilerin ifade işlemleri İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'nda devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de 'yolsuzluk' yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda Sayıştay raporu, 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltı kararı verilenlerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 kişinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu öğrenilmişti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 126 kişi dün gözaltına alınmıştı.