İzmir Büyükşehir Belediyesi sinemaseverlere bilet hediye ediyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi döneminde kapanma tehlikesiyle karşı karşı karşıya kalan Karaca Sineması’na destek olmak için aldığı sinema biletlerini bizizmir.com üzerinden İzmirlilere armağan ediyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i kültür sanat kentine dönüştürme hedefi doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi kentin kültürel mirasına sahip çıkıyor. Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı, pandemi döneminde kapanma tehlikesiyle karşı karşı karşıya kalan Karaca Sineması’na destek olmak için aldığı sinema biletlerini bizizmir.com üzerinden İzmirlilere armağan ediyor.
KAPISI SOKAĞA AÇILAN SİNEMA
İzmir’de 1970’ten beri Alsancak’ta faaliyet gösteren tarihi Karaca Sineması’nda gösterime girecek filmler bizizmir.com üzerinden İzmirlilere armağan edilecek. Her bir izleyici en fazla 2 bilet kaydı yapabilecek, Bileti dilerse 2 ayrı seansta kullanabilecek. QR kodlu biletler e- posta adresine iletilecek, ayrıca ekran görüntüsü ile bilet kaydedilebilecek. QR kodu giriş bileti kaydı sinema gişesinde okutularak yer numarası alınacak. Yer numaraları, Karaca Sineması idaresi tarafından gişede, seanslardaki kapasite doğrultusunda tahsis edilecek. Kayıt yapılmış QR kodlu bilet bir başkası tarafından da kullanılabilecek.
QR kodlu giriş kaydı biletleri Karaca Sineması gişesinden yer numarası almak koşulu ile alınan günden itibaren en son 31 Mart 2022 tarihine dek kullanılabilecek. Detaylı bilgi için, kultursanat.izmir.bel.tr adresi ziyaret edilebilir. Sinemaya gelmeden önce; gösterim programlarında değişiklik yapılabildiğinden www.karacasineması.com web sitesi veya sinema gişesinin 0.232. 445 84 76 numaralı telefonundan güncel gösterim programı ve seans doluluk durumları hakkında bilgi edinilebilir.
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