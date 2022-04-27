İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde TİS sevinci

27 Nisan 2022 Çarşamba, 16:02

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU’daki 5 bin 850 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. İzmir Sanat Merkezi’nin bahçesindeki törende Başkan Tunç Soyer, Tüm Bel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Bülent Türkmen, Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Buse Engin, Şube Toplu İş Sözleşmesi ve Hukuk Sekreteri Turgut Angün sözleşmeye imza atan isimler oldu.

Törende Başkan Soyer, “Ne mutlu bana ki sizin gibi değerli yol arkadaşlarıyla beraber İzmir’e belediye başkanı olarak hizmet ediyorum. Bu gurur her şeyden fazla benim için. Göreve geldiğimden bu yana eşit işe eşit ücret dedim. Üç yılda belediye bünyesindeki tüm çalışanların koşullarının iyileştirilmesi adına iyi bir yol kat ettik. Yeterli değil. Çalışanlarımıza ücret, sosyal haklar ve eşitlik düzeyinde iyi kazanımlar sağladık. Üstelik bunları ülke tarihinin en zor en sancılı dönemlerinden birini yaşadığımız şu günlerde hayata geçirmeye devam ediyoruz. Emekçilerimizin alın terinin karşılığını vermek için emin olun imkânlarımızı sonuna kadar zorluyoruz. Önce salgın ardından derinleşen ekonomik kriz nedeniyle belediye gelirlerimiz önemli oranda düştü. Ama buna rağmen hiç kuşkunuz olmasın ki sizler için elimizden gelenin en iyisi ni yapmaya gayret ettik, bundan sonra da devam edeceğiz. Bu zor süreçte bir nebze derdinize derman olabildiysek bundan sadece mutlu oluruz” dedi.

1 MAYIS'A ÇAĞRI

Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: “Buradaki işiniz, mesainiz, çalışmanız emin olun ki sadece kendi ekmek paranızı kazanmakla ilgili bir şey değil. Bugün içinde yaşadığımız düzenden şikayetlerimiz, isyanımız, öfkemiz için kurtarıcı aramayın. Bütün bunların çözümünü üretecek olan sizsiniz, biziz. Başka biri olmayacak. Yaklaşık 6 bin civarında kamu emekçisi ne demek biliyor musunuz? Belki de ülkenin en güçlü örgütlerinden birisiniz. Sadece bunun gereğini yapmanızı bekliyorum. Ne demek? Hemşehrinize iyi davranın. Onun talebini yerine getirmeye çalışın. Güler yüzle hizmet üretin. Yaptığınız işi severek yapın. Daha fazla ne yapabilirim diyerek kafa yorun. Sadece yapacaklarınız bu ülkenin değişiminde lokomotif olacaktır. Sihirli değneğe gerek yok. İzmir işte bu hikayenin lokomotifidi r. Başka bir şehirden bunu beklemeyin. Türkiye’de başka hiçbir şehir İzmir kadar güçlü bir dönüşümcü güç olamaz. Siz ve biz beraber bu hikayeyi değiştireceğiz. Daha dün Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Eski yasa söz konusu olsaydı bunun adı idamdı. Ağırlaştırılmış müebbet hücre demek. Nasıl bir öfke nasıl bir kızgınlık, nefretse… Diğerlerine 18 yıl… Hakikaten zor bir dönemden geçiyoruz. Demokrasinin, hukukun özgürlüğünün giderek avuçlarımızın arasından yok olup gittiği bir dönemden geçiyoruz. Eğer demokrasi eğer hukukun üstünlüğü ortadan kalkıyorsa edindiğiniz ekonomik hakların ömrü yok demektir. Onun için demokrasi mücadelesini, hukukun üstünlüğü için vereceğimiz hak arayışını, adalet mücadelesini yükse ltmek mecburiyetindeyiz. Kurtuluş yok tek başına. Kimse kendi başına kurtulacağını düşünmesin. Ya hep beraber olacağız ya hiçbirimiz. 1 Mayıs’ta alanlarda olmak mecburiyetindeyiz."

SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ

Personele atanan zorunlu eğitimlere toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi de eklendi. Koruma ve güvenlik kadrosunda çalışanlara maktu emsal ücretlerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT’ta yüzde 60, İZSU’da yüzde 70 olarak ödenmesi sağlandı. Hollerde görev yapmakta olan personelin Kocakapı Otoparkı’ndan ücretsiz olarak yararlandırılması sağlandı. Yemek hizmeti verilemeyen personele nakdi yemek yardımı ödenmesi sağlandı. 1000 TL’den oluşan 5 ikramiye bin 500 TL’ye çıkarıldı. 2 bin 150 TL sosyal denge tazminatı yüzde 50 artırılarak net 3 bin 225 TL yapıldı. Ayrıca 2022 yılının ikinci yarısı maaş kat sayıları genelgesinde belirtilecek olan artış oranı kadar artırılarak ödenmesi sağlandı.