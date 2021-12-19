İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 24,4 milyon liralık 'karakış desteği'

19 Aralık 2021 Pazar, 14:40

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine, kara kış destekleri kapsamında gıdadan barınmaya, giysiden ısınmaya kadar tüm temel ihtiyaçlar için 24,4 milyon liralık yardımda bulundu. Kara Kış Destek Hattı'nın yanı sıra ‘bizizmir.com’ üzerinden de başvuru almaya başladıklarını belirten Başkan Tunç Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, ekonomik olarak zor günler geçirdiğimiz bugünlerde, ihtiyacı olan tüm hemşehrilerimizin dün olduğu gibi bugün de yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, her geçen gün giderek ağırlaşan yaşam koşulları nedeniyle başlatılan kara kış destekleri kapsamında, kasım ayının başından bugüne kadar İzmir'de binlerce haneye gıdadan barınmaya, giysiden ısınmaya kadar tüm temel ihtiyaçlar için 24 milyon 421 bin liralık yardımda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı 444 40 35 numaralı ‘Kara Kış Destek Hattı’ üzerinden gelen çağrılara tek tek yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, talepleri kısa sürede yerine getirmek için seferber oldu. Büyükşehir, yardım taleplerine hızlı yanıt vermek için destek hattının yanı sıra ‘bizizmir.com’ üzerinden de kara kış destek başvurularını almaya başladı.

‘Kara Kış Destek Paketi’nde nakdi yardım, temel gıda, giysi, yakacak, eşya, bebek bezi ve mama olmak üzere 6 seçenek bulunuyor. Yardım talep eden yurttaşlar, bizizmir.com üzerinden başvuru yapabiliyor. Kara Kış Destek Başvuru Formu'nda, yardım konularından birini veya daha fazlasını seçebiliyor. Böylece yurttaşların destek alması tek bir seçenekle sınırlandırılmıyor.

SOYER: YANINIZDAYIZ

Ülkede derinleşen ekonomik krizinin etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği bugünlerde ihtiyacı olan tüm hemşehrilerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kriz belediyeciliği anlayışımızla yaşadığımız zor günleri, depremi, pandemiyi, sel felaketini nasıl el ele vererek dayanışma ile atlattıysak şimdi de soğuk kış günlerinde ihtiyacı olan tüm ailelerimiz, kapılarında büyükşehir ekiplerimizi görecek. Biz, yanınızdayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kasım ayının başından bugüne Kara Kış Desteği kapsamında 17 bin 630 haneye gıda paketi dağıttı. 5 bin 815 haneye 8 milyon 488 bin liralık nakdi destek sağlandı. 804 adet hijyen paketi, 406 paket bebek bezi, 7 bin 366 adet battaniye ve yorgan, 99 adet soba, 648 adet elektrikli ısıtıcı, 400 çuval yakacak dağıtımı da yapıldı. Üçyol’da hizmet veren Bizİzmir Giysi Noktası ve Giyim Otobüsü üzerinden 704 haneye 31 bin 766 parça giysi, çocuklara ise 269 adet oyuncak verildi.

SICAK YEMEK VE BARINMA

Kamuya ait yatılı ve özel eğitim kurumları ile ihtiyaç sahiplerine, Dayanışma Noktaları aracılığıyla aşevinden 415 bin kişilik sıcak yemek, kumanya, kahvaltı, pide ve çorba ikramı yapıldı. İhtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerine 20 bin bot ve mont, 4 bin 20 adet çölyak ve fenilketönüri gıda kolisi ulaştırıldı. 658 vatandaş, hamam hizmetinden yararlandı. 64 vatandaş, Basmane bölgesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan otelde konakladı. 92 haneye 386 adet ev eşyası verildi. Nakdi yardımlarla birlikte tüm bu desteklerin bedeli 24 milyon 421 bin lira oldu.

125 MİLYON LİRALIK KAYNAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 yıllarını kapsayan kış ayları boyunca toplam 125 milyon lira tutarında sosyal yardım yapacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin kış aylarında yurttaşlara destek olmalarının önemini vurgulamıştı.