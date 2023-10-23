İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden barınma sorununa çözüm

Yayınlanma: 23.10.2023 - 10:57

Güncelleme: 23.10.2023 - 10:57

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’deki ekonomik krizden en çok etkilenen kesimler arasında yer alan üniversite öğrencilerinin barınma sorunu için harekete geçti. Torbalı Tepeköy Mahallesi’nde belediye hizmet binası olarak projelendirilen fakat inşaatı tamamlanmayan yapı, yükseköğrenim kız öğrenci yurduna dönüştürülecek.

Üniversite öğrenimi için İzmir’e gelen kız öğrencilere hizmet verecek yapı, 285 kişi kapasiteli olacak. Binanın dönüşümünün tamamlanması için yapım ihalesine çıkılacak ve 2024 yılının ilk aylarında inşaata faaliyetine başlanacak.

“BARINMA SORUNU KRİZE DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gençler için çok kapsamlı bir çalışma programı yürüttüklerini belirterek “Eğitim desteğinden sıcak yemeğe, çamaşırhaneden nakliyeye kadar her konuda yardımcı olmak için çalışıyoruz. Barınma sorunu artık bir krize dönüşmüş durumda. Bu konuda elimizden gelen ne varsa, daha da fazlasını yapmak için gayret ediyoruz” dedi.

BORNOVA’DAKİ YURT PROJELERİ SÜRÜYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova’nın Evka 3 ve Evka 4 bölgelerinde de öğrenci yurdu projelerini sürdürüyor. Evka 3’te 822 öğrenci kapasiteli yurt kompleksi için çalışmalar devam ediyor. Proje için yeniden yapım ihalesine çıkılacak. Tesiste öğrencilere sosyal aktivite imkanı sağlanması amacıyla konferans salonu, yemekhane, kafeterya, spor salonu, sanat atölyeleri, kütüphane, otopark gibi farklı fonksiyonlar bir arada tasarlanacak.

Evka 4’de planlanan kız öğrenci yurdunun projeleri tamamlandı, yakın bir zamanda yapımına başlanacak. Yurtta 170 öğrencinin barınma ihtiyacı karşılanacak.