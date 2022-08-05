İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz bisiklet kiralama dönemi

İzmir’deki bisiklet kullanımını artırmak hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi “Bisiklet bizden, gezmesi sizden” uygulamasına imza attı. Bostanlı’da başlatılan uygulama ile isteyenler ücretsiz bisiklet kiralayabilecek.

İZMİR / Cumhuriyet
05 Ağustos 2022 Cuma, 17:24
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz bisiklet kiralama dönemi
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İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre dostu ulaşım ve gezinti aracı bisikletin kent genelinde kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Bostanlı Rekreasyon Alanı’nda özel bir kiralama alanı oluşturdu.

“Bisiklet bizden, gezmesi sizden” adı verilen uygulama kapsamında 15 yaş ve üzerindeki kullanıcılar sadece kimlik karşılığında her gün 08.30 ile 23.30 saatleri arasında bisiklet kiralayabilecekler. Yurttaşlar, tamamen ücretsiz olarak kiraladıkları bisikletlerle Bostanlı'dan Doğal Yaşam Parkı’na kadar uzanan parkurda keyifli anlar geçirebilecek.


İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer

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