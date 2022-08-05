İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz bisiklet kiralama dönemi

05 Ağustos 2022 Cuma, 17:24

İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre dostu ulaşım ve gezinti aracı bisikletin kent genelinde kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Bostanlı Rekreasyon Alanı’nda özel bir kiralama alanı oluşturdu.

“Bisiklet bizden, gezmesi sizden” adı verilen uygulama kapsamında 15 yaş ve üzerindeki kullanıcılar sadece kimlik karşılığında her gün 08.30 ile 23.30 saatleri arasında bisiklet kiralayabilecekler. Yurttaşlar, tamamen ücretsiz olarak kiraladıkları bisikletlerle Bostanlı'dan Doğal Yaşam Parkı’na kadar uzanan parkurda keyifli anlar geçirebilecek.