İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ücretsiz bisiklet kiralama dönemi
İzmir’deki bisiklet kullanımını artırmak hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi “Bisiklet bizden, gezmesi sizden” uygulamasına imza attı. Bostanlı’da başlatılan uygulama ile isteyenler ücretsiz bisiklet kiralayabilecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi çevre dostu ulaşım ve gezinti aracı bisikletin kent genelinde kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Bostanlı Rekreasyon Alanı’nda özel bir kiralama alanı oluşturdu.
“Bisiklet bizden, gezmesi sizden” adı verilen uygulama kapsamında 15 yaş ve üzerindeki kullanıcılar sadece kimlik karşılığında her gün 08.30 ile 23.30 saatleri arasında bisiklet kiralayabilecekler. Yurttaşlar, tamamen ücretsiz olarak kiraladıkları bisikletlerle Bostanlı'dan Doğal Yaşam Parkı’na kadar uzanan parkurda keyifli anlar geçirebilecek.
Video Haberler
- Kaza güvenlik kamerasında
- Konya Emniyetine 31 yeni araç takviyesi
- Çalışmalara helikopterli destek
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Antalya'da hareketli dakikalar
- Sokakta dehşet: Büfeden alışveriş yapan kişiye ateş açtı
- Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar
- Hastanedeki yangının bilançosu açığa çıktı
- Antalya'da suç örgütüne operasyon: 9 kişi yakalandı
- Soru önergesine verdiği yanıt yeniden gündemde
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketi yayımlandı
- 'İnkar ederlerse elimde liste var!'
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- 'Yüzde 125 şimdiden hayırlı olsun!'
- İkinci el otomobil satışında yüzde 50 düşüş!
- ‘Yaşayabilmek için bu kararı aldık’
- Akademinin dikkat çeken 'FETÖ' raporu
- Uygulama yedi ay dayanabildi
- 'Erdoğan'ı terk etmeye hazırlanıyorlar'
- IŞİD sorumlusu itiraf etti: 'Hedef Türkiye'