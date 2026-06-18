İzmir Büyükşehir Meclisi'nden 'Butlan' yönetiminin kararına tepki: 'MYK kararını doğru bulmuyoruz ve tanımıyoruz'

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Candaş Yeter, İzmir Büyükşehir Belediye meclisinde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın başkanlığında, meclis üyeleri ile yapılan toplantı sonrası açıklamada bulundu. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün 'butlan' yönetimi tarafından görevden alınmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Yeter, parti grubunun karar hakkındaki görüşünü kamuoyuyla paylaştı.

Yeter, CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun aldığı karara ilişkin, “Grubumuzun genel kanaati şudur; Çağatay Başkanımızın görevden alınması ve il yönetiminin tasfiye edilmesine yönelik Merkez Yönetim Kurulu kararını doğru bulmuyoruz ve tanımıyoruz” dedi.

“CHP BU SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKACAKTIR”

Konuşmasında umut ve mücadele vurgusu yapan Yeter, Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini hatırlatarak, “Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, ‘Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu kaybetmedim.’ Bu ülkenin topraklarında emperyalistlerin postalları vardı. O ağır şartlardan bugünlere geldik. Cumhuriyet Halk Partisi köklü gelenekleri olan bir partidir. Bu süreçten de güçlenerek çıkacaktır” ifadelerini kullandı.