İzmir'in Çeşme ilçesinde ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler İzmir-Çeşme Otoyolu'na ulaştığı için yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı. Peki, İzmir-Çeşme kara yolu kapandı mı? İzmir-Çeşme kara yolu neden kapalı? İzmir-Çeşme kara yolu ne zaman açılacak?

İZMİR-ÇEŞME YOLU TRAFİĞE NEDEN KAPANDI?

İzmir'in Çeşme ilçesinde ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangın nedeniyle İzmir-Çeşme kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler İzmir-Çeşme Otoyolu'na ulaştığı için yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı.

İZMİR ÇEŞME OTOYOLU NE ZAMAN AÇILACAK?

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

Havanın kararmasıyla ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Bölgede şiddetini artıran rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Yangın, Kutlu Aktaş Barajı'na doğru ilerliyor.

Enerji kesintisinin yaşandığı bölgede, yangının trafo ve işletmelere sıçramaması için takviye ekiplerle önlemler alındı.

İzmir'in Çeşme otoyolunun ne zaman açılacağı şuan için henüz belli değil.