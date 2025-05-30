İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Duygu Bölükbaş' davasındaki tahliye kararına itiraz

İzmir’de Duygu Bölükbaş’ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen davada önemli bir gelişme yaşandı.

İzmir Ağır Ceza Mahkemesi, sanık E.T. hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verirken, savcılık bu karara itiraz etti. Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması gerektiğini belirterek dosyayı istinafa taşıdı.

O KARARA İTİRAZ

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, “Duygu Bölükbaş’ın ölümü ile ilgili yürütülen yargılamada tutuklu sanık E.T. hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmiştir. Ancak mahkemece sanığın delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine karar verilmiş, Cumhuriyet savcısı tarafından bu karara itiraz edilerek istinaf yoluna başvurulmuştur” denildi.