İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın 'gerekçelerini' açıkladı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iştiraki İZBETON AŞ’ye yönelik, bugün başlatılan operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, çok sayıda resmi rapor ve suç duyurusuna dayanan soruşturma kapsamında, kamu zararına neden olunduğunun tespit edildiği öne sürüldü.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Denetim Raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı İç Denetim Raporu ve Bilirkişi Raporlarında; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile iştirak şirketi İZBETON AŞ’nin ilgili kooperatifler ile yaptığı kentsel dönüşüm kapsamında konut yapımına ilişkin sözleşmelerde yapılan usulsüzlükler nedeniyle kamu zararına neden olunduğunun, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İZBETON AŞ arasında ve İZBETON AŞ ile alt yükleniciler arasında gerçekleştirilen toplam 17 adet araç ve iş makinesi kiralama ile asfalt yapım işlerine konu ihalelerde ‘İhaleye Fesat Karıştırma’ değerlendirilebilecek usulsüzlükler bulunduğunun, ve ‘Edimin İfasına Fesat Karıştırma’ olarak İZBETON AŞ’nin 2021-2024 yılları arasında konaklama, seyahat, uçak bileti, yemek ve organizasyon giderlerinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle kamu zararına neden olunduğunun tespit edilmesi, öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen belirtilen kentsel dönüşüm projelerine ilişkin olarak ilgililer tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan suç duyuruları, birlikte değerlendirilerek; Cumhuriyet Başsavcılığımızca İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İZBETON AŞ ilgilileri hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda; İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İZBETON AŞ yetkilisi 157 şüpheli hakkında 01/07/2025 tarihinde gözaltı talimatı verilmiş, 109 şüpheli gözaltına alınmış, 48 şüphelinin ise yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam edilmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”